قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القانون كاملا .. "صدى البلد" ينشر نصوص قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى
الإمام الإنسان.. شيخ الأزهر يوزع شنط مدرسية على طلاب الأقصر ويجبر بخاطرهم.. صور
الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة
موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
شوبير يكشف حقيقة توقف العمل بـ استاد الأهلي
القصة الكاملة لزواج وائل كفوري من شانا عبود سرا
إيران.. بدء مناورات صاروخية للقوة البحرية تحت اسم الاقتدار المستدام 1404
بعد ضبطها متلبسة.. نورا دانيال: الكباريهات بتطلبني بالاسم
تنسيق الشهادات المعادلة 2025.. ما الذي ينتظر الطلاب بعد تسجيل الرغبات؟
كارثة إنسانية في غزة.. 271 شهيدًا جراء المجاعة وسوء التغذية بينهم 112 طفلاً
المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة
استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مدينة السويس الجديدة تستعد لتوصيل الغاز الطبيعي وتنفيذ الخدمات بالمرحلة العاجلة

اسماء مخلوف
اسماء مخلوف
آية الجارحي

تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، أعمال توصيل الغاز الطبيعي بالمرحلة العاجلة بالتعاون مع شركة TAQA Gas، بحضور المهندس أمير كامل، مدير عام الشركة لمنطقة السويس، ومسئولي المنطقة بالشركة، حيث تم معاينة موقع محطة تخفيض الضغوط المزمع تنفيذها لتغذية المرحلة العاجلة بالمدينة.

كما تفقدت رئيس ومسئولو جهاز مدينة السويس الجديدة، المنطقة الخدمية الأولى، التي تضم سوقًا تجارية تحتوي على 8 محال، ومدرسة تعليم أساسي تشمل 33 فصلًا، وحضانة نموذجية، إلى جانب متابعة أعمال تنفيذ خزان تكديس مياه الشرب بسعة 10,000 متر مكعب.

وفي قطاع الإسكان، تابعت رئيس الجهاز، موقف تنفيذ مشروع 86 عمارة سكنية توفر 2,064 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة، مؤكدة أهمية الالتزام بالتوقيتات المحددة، مع متابعة دقيقة لأعمال التشطيبات الداخلية والخارجية.

كما شملت الجولة متابعة تنفيذ محطة المعالجة العاجلة للصرف الصحي (محطة كومبكت) بطاقة 1000 متر مكعب يوميًا، والتي تُستخدم مياهها المعالجة في ري المزروعات، إلى جانب تفقد أعمال تنفيذ الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية، وشبكات إنارة الطرق ضمن قطاع الكهرباء.

وخلال الجولة، أكدت رئيس الجهاز التزام كافة فرق العمل بالجدول الزمني المقرر، مع التشديد على ضرورة تحقيق أعلى معدلات الإنجاز دون المساس بمعايير الجودة والسلامة الفنية، حيث رافقها خلال الجولة كل من المهندس مصطفى عبده، معاون رئيس الجهاز للمرافق، والمهندس محمود بشير، معاون رئيس الجهاز للتنمية، والمهندس باسم سمير، مدير الإسكان والمشروعات.

وفي هذا الإطار، صرحت المهندسة أسماء مخلوف، بأن المدينة تمضي قدمًا نحو تحقيق رؤية وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إنشاء مدن ذكية ومستدامة تليق بالمواطن المصري، مضيفةً.

جدير بالذكر، أن مدينة السويس الجديدة تقع على مساحة 66 ألف فدان، وتُعد من أبرز المدن الجديدة التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية، وتشمل المرحلة العاجلة منها مساحة 300 فدان، يتم فيها تنفيذ مشروعات سكنية وخدمية ومرافق متكاملة.

أسماء مخلوف السويس الجديدة الغاز الطبيعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

صورة أرشيفية

لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

البلوجر نورهان حفظي

جهات التحقيق تفحص ثروة نورهان حفظي بعد القبض عليها

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الاحتلال يُبطئ دخول المساعدات لغزة ويمنع شحنات بذريعة "أمنية".. تفاصيل

صورة أرشيفية

استمرار تدفّق المساعدات من مصر إلى غزة عبر قوافل "زاد العزة".. تفاصيل

السودان

برنامج الأغذية العالمي: السودان يعاني أكبر أزمة جوع في العالم

بالصور

بيتخطف من الأرفف.. العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. سعره مش هتصدقه

العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا

كريم محمود عبد العزيز.. من شائعات الطلاق إلى الدعم والاعتراف بالحب على الشاشة

كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته

نادين الراسي في جلسة تصوير من داخل حمام سباحة

نادين الراسي
نادين الراسي
نادين الراسي

إطلالات وصور رومانسية .. زوجة كريم عبد العزيز تثير السوشيال ميديا.. تفاصيل

زوجة كريم عبد العزيز
زوجة كريم عبد العزيز
زوجة كريم عبد العزيز

فيديو

العيش البلدي بالدولار

العيش البلدي المصري ترند في أمريكا.. اتباع بالدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد