اعترافات مثيرة للراقصة نورا دانيال.. رحلتها من الرقص لكلبش مباحث الآداب
مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو
رئيس الوزراء يعرب عن تطلعه لإنشاء منطقة صناعية يابانية باقتصادية قناة السويس
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام إجازات لهؤلاء الأشخاص
رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق.. الأرصاد توضح
وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية بالعاصمة الإدارية
موسكو ترحب بالسياح العرب.. وخريطة المترو باللغة العربية
بعد 60 عامًا من السيطرة.. سبب الزيارة النادرة للرئيس الصيني لإقليم التبت
«الأعلي للآثار» يكشف سر اكتشاف قطع أثرية بميناء أبوقير البحري
أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة بشأن عيار 21 الآن| فيديو
الولايات المتحدة ترسل ثلاث مدمرات قرب سواحل فنزويلا
كيران كوازي.. أصغر عبقري في تاريخ "سبيس إكس" يقدم استقالته من شركة إيلون ماسك
اقتصاد

الشرقاوي: موزمبيق دولة محورية ونخطط للتمركز في إقليم "الساديك"

جمعية رجال الاعمال المصريين
جمعية رجال الاعمال المصريين
ولاء عبد الكريم

 انطلقت بعثة من جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة برئاسة د يسري الشرقاوي وعضوية د حسام عبدالمقصود عضو مجلس ادارة الجمعية  إلى العاصمة الموزمبيقية " موبوتو"  وسوف تستمر من ٢٠ الي ٢٤ أغسطس ٢٠٢٥ وذلك بالتنسيق والترتيب والتشاور التام مع السفير محمد فرغل سفير مصر لدي موزمبيق  حاملة ملفات طموحة  وتفتح الباب لعدد كبير من شركات الأعضاء في الجمعية لتحقيق بعض الاهداف المتعلقة بقطاعات الدواء   أولا ثم باقي القطاعات منها التشييد  والبناء والسياحة، والتعليم العالي وتقنية  المعلومات ومشروعات الاستثمار الرياضي وسوف تجري البعثة لقاءات مكثفة مُجدولة مع عدد من كبار التجّار والمستثمريين المحليين وعدد من كبار رجال الدولة والحكوميين  ومتخذي القرار ،،.

بدأت الفاعليات  بالمشاركة القوية لبعثة مصر في  افتتاح  المنتدي الدبلوماسي الافريقي للاستثمار والسياحة ٢٠٢٥ الذي ينظمه المجلس الافريقي للسياحة برعاية الاتحاد الافريقي تحت رعاية وحضور ماريا ينفيدا ليفي رئيسة مجلس وزراء موزمبيق و باسيلو ماهيتي وزير الاقتصاد  و راساق مانهيك  رئيس المجلس البلدي لمحافظة مابوتو ، و كوثيرت نكوبي رئيس مجلس السياحة الافريقي و بحضور مشاركة دبلوماسية افريقية موسعة وعدد كبير من مجتمع المال والاعمال ومتخذي القرار من دول تجمّع "الساديك" ، وتعد هذه النسخة  من النسخ الهامة في هذا النشاط الاقتصادي الحيوي الممثل في قطاع السياحة لاقليم غرب وجنوب القارة  وتعقد تحت عنوان " فتح إمكانات السياحة في افريقيا من خلال الدبلوماسية والاستثمار"
وخلال الجلسة الافتتاحية عقد الوفد المصري عدد من اللقاءات مع رؤساء الشركات والتجمعات لمجتمع الاعمال الموزمبيقي وايضا مع  ديتور مانيوال جولبريم ،رئيس جامعة ايدواردو موندلاني احد اعرق واهم جامعات موزمبيق وتم التباحث حول التعاون في عدد ٤ ملفات هامة سيتم العمل عليها بين الجمعية والجامعة.

وقد صرّح السفير محمد فرغل سفير مصر لدي موزمبيق بان السفارة تنواصل علي مدار الساعة مع كافة الجهات المعنية في القطاعات الاقتصادية المختلفة داخل جمهورية موزمبيق ، من اجل فتح افاق تواجد كبري للشركات المصرية سواء عبر التصدير للسوق الموزمبيقي لدعم زيادة التبادل التجاري بين البلدان او دعم الاستثمارات المشتركة التي من شأنها تحقق اهداف التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ودول الجنوب جنوب الافريقي 
واعرب سيادته عن سعادته الكاملة بتواجد بعثة جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة مؤكدا علي ان السفارة في خدمة كافة القطاعات والتجماعات الاقتصادية المصرية الفاعلة الراغبة في تحقيق التعاون الفاعل.

ومن جانبه صرح د يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة ، باننا نسعي جاهدين من خلال تخطيط محكم سواء في العمل في دولة زامبيا أو موزمبيق بالتنسيق مع السفراء وعلاقاتنا الممتدة داخل هذه الدولة نظراً لاننا نعلم مدي اهمية هذه الاسواق واننا حضرنا ومعنا وملفات لمشروعات حقيقية دقيقة و واضحة نود البدء فوراً في تنفيذها الامر الذي من شأنه فتح الباب أمام تواجد منتظم للشركات المصرية داخل هذا الإقليم الهام والحيوي.

واعرب الدكتور حسام عبدالمقصود رئيس مجلس إدارة دواء فارما ، وعضو مجلس إدارة الجمعية عن اهتمامه البالغ بهذه الزيارة وانه حضر الي موزمبيق لتحقيق اهداف واضحة لشركاته في قطاع الدواء وتسويق الدواء داخل دول القارة ،، وان الشركة تستهدف تدشين ٥ مستودعات كبري إقليمية داخل ٥ اقاليم في القارة وفق دراسات دقيقة ، وعمليات مدروسة واستثمارات جادة مع شركاء افارقة وبرعاية حكومات بعض الدول الامر الذي سوف يعد مرحلة اولي قوية لتواجد الدواء المصري بشكل حقيقي وستكون الانطلاقة الاولي لتجمع الساديك من خلال دولة موزمبيق ، وسوف تتحول كل هذه المستودعات الكبري في مرحلة ثانية متقدمة الي مصانع ادوية وتعبئة دواء مشترك داخل القارة وهذا هو التطبيق الفاعل والامثل لتسريع التعاون في هذا المجال ، وقد اجرت البعثة عقب وصولها اجتماعاً مكثفاً مع احد كبار الشركات المستثمرة الموزمبيقية الجادة الراغبة بقوة في الشراكة العاجلة للبدء في تحقيق نتائج.

جمعية رجال الاعمال المصريين يسري الشرقاوي حسام عبدالمقصود

