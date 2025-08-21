قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القانون كاملا .. "صدى البلد" ينشر نصوص قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى
الإمام الإنسان.. شيخ الأزهر يوزع شنط مدرسية على طلاب الأقصر ويجبر بخاطرهم.. صور
الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة
موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
شوبير يكشف حقيقة توقف العمل بـ استاد الأهلي
القصة الكاملة لزواج وائل كفوري من شانا عبود سرا
إيران.. بدء مناورات صاروخية للقوة البحرية تحت اسم الاقتدار المستدام 1404
بعد ضبطها متلبسة.. نورا دانيال: الكباريهات بتطلبني بالاسم
تنسيق الشهادات المعادلة 2025.. ما الذي ينتظر الطلاب بعد تسجيل الرغبات؟
كارثة إنسانية في غزة.. 271 شهيدًا جراء المجاعة وسوء التغذية بينهم 112 طفلاً
المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة
استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جهاز تنمية المشرعات يبدأ الخطوات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية ( 2025 – 2030)

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة
محمد صبيح

بدأ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في اتخاذ الخطوات التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتفعيل الاستراتيجية و علي رأسهم (وزارة الثقافة، وزارة الصناعة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة السياحة ووزارة التنمية المحليةو المجلس القومي للمرأة،)، حيث يهدف التعاون إلى توحيد الجهود وتحديد الأدوار والمسئوليات للمساهمة في تعزيز الأثر الإيجابي للتداخلات في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بان الجهاز يعمل الآن وفق الاستراتيجية لإصدار المواصفات القياسية لحرف تراثية مطلوبة عالميا مثل (الفخار والسجاد اليدوي .. إلخ ) وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والجهات المعنية فيما يتم إجراء زيارات للتجمعات الانتاجية علي مستوي محافظات الجمهورية وتم عمل زيارات لتجمع الكليم بمدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ وكذلك مركز السجاد اليدوي بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة؛ وذلك لتقييم الاحتياجات اللازمة للحرفيين وتقديم خدمات تطوير الأعمال لتلك التجمعات الإنتاجية سواء تمويل أو خدمات غير مالية. 

وأضاف رئيس جهاز تنمية المشروعات أن التعاون يجري حالياً مع بعض البرامج التنموية التي تستهدف السياحة الريفية بالوجه القبلي حيث تعمل تلك البرامج على تقديم الدعم اللازم لتطوير الحرف اليدوية لتسهيل مشاركتها ضمن البرامج السياحية المتنوعة وتسويق المنتجات التراثية للسائحين وزوار تلك المناطق.

وأشار رحمي إلى أنه تم اختيار عدد (48) من مصنعي الحرف اليدوية من السيدات لإشراكهن ضمن برنامج المرأة في التجارة الدولية She Trade 2 والذي يعمل على تأهيل تلك المشروعات للتصدير من خلال رفع مستوي الجودة ومضاعفة الإنتاجية. 

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أن إعداد الاستراتيجية جاء استجابة لعدد من المتغيرات والتحديات التي تواجه قطاع الحرف اليدوية حيث ظهرت الحاجة إلى وضع وإعداد خطط عمل واضحة وفعالة لتنمية وتطوير القطاع للحفاظ على استدامته وتعزيز قدرته على توفير المزيد من فرص العمل اللائقة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية اعتمدت على منهجية علمية شاملة تناولت العديد من الآليات منها الاستبيانات والمقابلات الشخصية وورش العمل؛ لتقييم الوضع الحالي لقطاع الحرف اليدوية حيث بدت أهمية وجود كيان مؤسسي يقود القطاع، بالإضافة إلى العمل على تنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها، مشيرا إلى أن الاستراتيجية أظهرت أهم التحديات وعملت على اقتراح الحلول وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

جدير بالذكر أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف منها زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في 2030 واستحواذ المنتجات اليدوية على 70% من السوق المحلى وتوفير حوالي 120 ألف فرصة عمل مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة وزيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا وتطوير 15 تكتل حرفي طبيعي.

وكان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد قام بالتنسيق مع الوكالة الفرنسية للتنمية بالاستعانة بخبراء محليين متخصصين وذوي خبرة في مجال تطوير وتنمية الحرف اليدوية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025-2030) بنهج تشاركي من خلال التنسيق مع الشركاء من الوزارات والهيئات.

للحرف اليدوية التضامن الاجتماعي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

صورة أرشيفية

لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

البلوجر نورهان حفظي

جهات التحقيق تفحص ثروة نورهان حفظي بعد القبض عليها

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الاحتلال يُبطئ دخول المساعدات لغزة ويمنع شحنات بذريعة "أمنية".. تفاصيل

صورة أرشيفية

استمرار تدفّق المساعدات من مصر إلى غزة عبر قوافل "زاد العزة".. تفاصيل

السودان

برنامج الأغذية العالمي: السودان يعاني أكبر أزمة جوع في العالم

بالصور

بيتخطف من الأرفف.. العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. سعره مش هتصدقه

العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا

كريم محمود عبد العزيز.. من شائعات الطلاق إلى الدعم والاعتراف بالحب على الشاشة

كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته

نادين الراسي في جلسة تصوير من داخل حمام سباحة

نادين الراسي
نادين الراسي
نادين الراسي

إطلالات وصور رومانسية .. زوجة كريم عبد العزيز تثير السوشيال ميديا.. تفاصيل

زوجة كريم عبد العزيز
زوجة كريم عبد العزيز
زوجة كريم عبد العزيز

فيديو

العيش البلدي بالدولار

العيش البلدي المصري ترند في أمريكا.. اتباع بالدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد