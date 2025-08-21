وزير الإسكان يوجه باستمرار التنسيق مع مسئولي جمعية مستثمري 6 أكتوبر

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، وعددا من أعضاء الجمعية لاستعراض طلباتهم ومقترحاتهم، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى مداخلات رئيس وأعضاء جمعية مستثمري 6 أكتوبر، حيث تقدموا بعدد من الطلبات والمقترحات تتعلق بمشروع الإسكان التابع للجمعية فى مدينة حدائق أكتوبر، واستعرض الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس الجمعية، مراحل إنشاء المشروع وما تم من أعمال في المرافق والخدمات والعمارات السكنية، كما تم شرح بعض المعوقات التي تواجه المشروع لسرعة حلها مع الأجهزة التنفيذية، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لأحد المشروعات التجارية بالمدينة.

وفي هذا الإطار وجه المهندس شريف الشربيني باستمرار التنسيق مع مسئولي جمعية مستثمري 6 أكتوبر، وتذليل أية معوقات قد تواجه المشروعات التي يتم تنفيذها.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير الإسكان، أهمية تعزيز دور جمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة، فهم شركاء في تنمية تلك المدن، مؤكداً حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان، على توفير الفرص الاستثمارية بمختلف المجالات، من خلال آليات متنوعة تناسب مختلف شرائح المستثمرين، وتعزيز بيئة الاستثمار، من أجل دفع معدلات التنمية فى القطاعات المتعددة بالمدن الجديدة.