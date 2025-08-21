مدينة السويس الجديدة تستعد لتوصيل الغاز الطبيعي وتنفيذ الخدمات بالمرحلة العاجلة

تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، أعمال توصيل الغاز الطبيعي بالمرحلة العاجلة بالتعاون مع شركة TAQA Gas، بحضور المهندس أمير كامل، مدير عام الشركة لمنطقة السويس، ومسئولي المنطقة بالشركة، حيث تم معاينة موقع محطة تخفيض الضغوط المزمع تنفيذها لتغذية المرحلة العاجلة بالمدينة.

كما تفقدت رئيس ومسئولو جهاز مدينة السويس الجديدة، المنطقة الخدمية الأولى، التي تضم سوقًا تجارية تحتوي على 8 محال، ومدرسة تعليم أساسي تشمل 33 فصلًا، وحضانة نموذجية، إلى جانب متابعة أعمال تنفيذ خزان تكديس مياه الشرب بسعة 10,000 متر مكعب.

وفي قطاع الإسكان، تابعت رئيس الجهاز، موقف تنفيذ مشروع 86 عمارة سكنية توفر 2,064 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة، مؤكدة أهمية الالتزام بالتوقيتات المحددة، مع متابعة دقيقة لأعمال التشطيبات الداخلية والخارجية.

كما شملت الجولة متابعة تنفيذ محطة المعالجة العاجلة للصرف الصحي (محطة كومبكت) بطاقة 1000 متر مكعب يوميًا، والتي تُستخدم مياهها المعالجة في ري المزروعات، إلى جانب تفقد أعمال تنفيذ الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية، وشبكات إنارة الطرق ضمن قطاع الكهرباء.

وخلال الجولة، أكدت رئيس الجهاز التزام كافة فرق العمل بالجدول الزمني المقرر، مع التشديد على ضرورة تحقيق أعلى معدلات الإنجاز دون المساس بمعايير الجودة والسلامة الفنية، حيث رافقها خلال الجولة كل من المهندس مصطفى عبده، معاون رئيس الجهاز للمرافق، والمهندس محمود بشير، معاون رئيس الجهاز للتنمية، والمهندس باسم سمير، مدير الإسكان والمشروعات.

وفي هذا الإطار، صرحت المهندسة أسماء مخلوف، بأن المدينة تمضي قدمًا نحو تحقيق رؤية وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إنشاء مدن ذكية ومستدامة تليق بالمواطن المصري، مضيفةً.

جدير بالذكر، أن مدينة السويس الجديدة تقع على مساحة 66 ألف فدان، وتُعد من أبرز المدن الجديدة التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية، وتشمل المرحلة العاجلة منها مساحة 300 فدان، يتم فيها تنفيذ مشروعات سكنية وخدمية ومرافق متكاملة.





