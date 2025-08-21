قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الخميس 21 أغسطس 2025

شهدت أسعار اللحوم الحمراء  حالة من الاستقرار في الأسواق اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، سواء البلدية أو المستوردة، وسط وفرة المعروض وتنوع الأصناف بما يلبي احتياجات المستهلكين.

أسعار اللحوم البلدية:

الكندوز: من 420 إلى 470 جنيهًا للكيلو.

الضأن البلدي: من 450 إلى 500 جنيه للكيلو.

المفروم البلدي: من 430 إلى 470 جنيهًا للكيلو.

الجملي البلدي: من 300 إلى 350 جنيهًا للكيلو.

الكبدة البلدي: من 420 إلى 480 جنيهًا للكيلو.

السجق البلدي: من 230 إلى 270 جنيهًا للكيلو.


أسعار اللحوم المستوردة:

اللحم البرازيلي المجمد: من 210 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

الكبدة المستوردة: من 160 إلى 210 جنيهات للكيلو.

اللحوم السودانية الطازجة: من 280 إلى 310 جنيهات للكيلو.

اللحم الهندي المجمد: من 180 إلى 200 جنيه للكيلو.

الكتف البرازيلي: من 230 إلى 260 جنيهًا للكيلو.

البوفتيك المستورد: من 240 إلى 270 جنيهًا للكيلو.

استقرار أسعار اللحوم اليوم جاء بدعم من توافر الكميات المستوردة من عدة دول أبرزها البرازيل والهند والسودان، بجانب استمرار ضخ المعروض من اللحوم البلدية.

وتختلف الأسعار نسبيًا من منطقة لأخرى تبعًا لتكاليف النقل وهوامش الربح في أسواق التجزئة.

