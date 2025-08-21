قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزير الإسكان يستقبل محافظ بورسعيد لبحث ملفات العمل والتعاون المشترك

وزير الإسكان يستقبل محافظ بورسعيد
وزير الإسكان يستقبل محافظ بورسعيد
آية الجارحي

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر وزارة الإسكان، اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، لبحث ملفات العمل والتعاون المشترك، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان والجهات التابعة لها ومحافظة بورسعيد.

استهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بالسيد اللواء محافظ بورسعيد بمقر وزارة الإسكان، مثمنًا التعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة في العديد من ملفات العمل المشتركة، مؤكدًا دعمه الكامل فيما يخص مشروعات المياه والصرف الصحي والإسكان لتلبية احتياجات أبناء المحافظة.

ومن جانبه، قدَّم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، الشكر للمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، على دعمه لمحافظة بورسعيد، من خلال كافة الجهات التابعة للوزارة، والتي تلبي كافة طلبات واحتياجات المحافظة على الفور دون أي تأخير وتسخير كافة الإمكانيات لخدمة أهل بورسعيد.

وتناول اللقاء، عددا من الموضوعات فيما يخص قطاع الصرف الصحي ومنها موقف تشغيل محطتى قرية الفتح للرفع والمعالجة ومحطة المعالجة الثلاثية ومحطة بحر البقر معالجة ثلاثية، وفي هذا الصدد وجه وزير الإسكان بالعمل على دراسة موقف المحطات التي تحتاج للتشغيل لتعظيم الاستفادة منها وإعداد عرض أسبوعي بشأن تلك المحطات حتى دخولها الخدمة.

كما تم استعراض موقف محطة صرف صحي الحظائر "معالجة ثلاثية" بطاقة 4000 متر مكعب/يوم ومحطة رفع أم القرى بطاقة 4000 متر مكعب/يوم، ومحطة رفع الحلزونية بطاقه 190 ألف متر مكعب/يوم، بجانب استعراض موقف شبكة الصرف الصحي في عدد من المناطق بالمحافظة، وكذا موقف توسعات محطة معالجة صرف صحي بورفؤاد، والاحتياجات المستقبلية في منطقة غرب بورسعيد من مشروعات الصرف الصحي، بجانب موقف منظومة شبكات المياه في عدد من المناطق.

وناقش اللقاء الموقف التنفيذي للخدمات بمدينة بورسعيد الجديدة من المواصلات والمدارس والمسجد والنادي ومكتب البريد ومبنى السوق التجارية والمركز الطبي، ومشروعات الإسكان بالمحافظة، حيث تم الاتفاق على التعاون الكامل والتنسيق بين وزارة الإسكان والمحافظة لتذليل العقبات وتوفير احتياجات أهالى المحافظة من الوحدات السكنية، والإعلان عن طرح جديد بالمحافظة في أقرب وقت ممكن.

