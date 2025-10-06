لدراسة مادة البرمجة| رابط منصة كيريو للصف الاول الثانوي وخطوات التسجيل

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن منصة البرمجة للصف الاول الثانوي التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع الجانب الياباني والمعروفة بإسم منصة كيريو للصف الاول الثانوي ، تتيح للطلاب تعلم المهارات التكنولوجية الحديثة بصورة تفاعلية، مشيراً إلى أن الطالب يحصل بعد اجتياز البرنامج على شهادة معتمدة دوليًا من اليابان، مما يعزز فرصهم في المنافسة بسوق العمل محليًا ودوليًا.

رابط منصة كيريو للصف الاول الثانوي

أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس عبر فيس بوك رابط منصة كيريو للصف الاول الثانوي، للتدريب على البرمجة و الذكاء الصناعي ، مؤكدة أنه يمكن الدخول عليها الآن من خلال الضغط على https://me-portal.qureo.education

منصة كيريو للصف الاول الثانوي .. خطوات التسجيل

من جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات الدخول على منصة كيريو للصف الاول الثانوي ، لتعلم مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة استلام بيانات منصة كيريو للصف الاول الثانوي باستخدام البريد الموحد والدخول على المنصة ، مشددا على ضرورة اتباع الخطوات التالية :

ادخل على رابط منصة الشهادات العامة على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe-register.emis.gov.eg/login

اضغط على التدريب على الذكاء الاصطناعي ( متاح الاستلام للصف الأول الثانوي)

ادخل الايميل الموحد الخاص بك المستخدم لطباعة استمارة 3 اعدادي في اسم الحساب ثم ادخل كلمة المرور

اضغط على استلام بيانات التدريب على الذكاء الاصطناعي

تظهر بياناتك الشخصية وفي الأسفل تجد في بيانات التدريب على الذكاء الاصطناعي الموجود بها اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بالمنصة

انسخ اسم المستخدم وكلمة المرور و ابدأ رحلتك على المنصة وانطلق إلى عالم البرمجة

عقد امتحانات مادة البرمجة بالمدارس عبر منصة كيريو للصف الاول الثانوي ومنح الناجحين شهادة دولية



وكان قد كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل تدريس أساسيات البرمجة والذكاء الاصطناعي في المناهج

حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: سيتم تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر المنصة اليابانية المتخصصة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير المناهج التعليمية وتزويد الطلاب بمهارات تواكب متطلبات العصر الرقمي

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه الخطوة تأتي كجزء من التعاون مع الجانب الياباني، بما يضمن تقديم محتوى تعليمي حديث وفعال يعزز قدرات الطلاب على التفكير والإبداع، ويؤهلهم للمنافسة في مجالات التكنولوجيا المستقبلية

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطلاب سيؤدون امتحانات مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة "كويرو" اليابانية، على أن يحصلوا في نهاية الدراسة على شهادة دولية معتمدة تفتح أمامهم آفاقًا واسعة للاستفادة من خبراتهم البرمجية في مجالات متعددة.