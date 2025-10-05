احتفالا بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.. جامعة دمنهور تعقد ندوة روح أكتوبر ودروسه الملهمة في صناعة المستقبل

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة دمنهور ندوة بعنوان "روح أكتوبر و دروسه الملهمة في صناعة المستقبل"، بحضور اللواء دكتور أسامة السواح، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، والدكتور حازم الديب، نائبا عن محافظ البحيرة، العميد أ.ح حسام شبل، المستشار العسكري لمحافظة البحيرة، العقيد أحمد الخزامى، مدير إدارة التربية العسكرية، واستضافة كريمة من الدكتورة جيهان الخضري، عميد كلية العلوم.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أ.ح هشام حسني، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، و الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفي إطار احتفالات جامعة دمنهور بالذكرى ٥٢ لانتصارات أكتوبر المجيدة.



استهل الدكتور إلهامي ترابيس كلمته بالترحيب باللواء دكتور أسامة السواح و الحضور الكريم، مقدما خالص التهنئة القلبية بمناسبة الذكرى ٥٢ لانتصارات أكتوبر المجيدة للقيادة السياسية الحكيمة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، و لقواتنا المسلحة الباسلة، مؤكداً أن حرب أكتوبر ليست مجرد أحداثا تاريخية جمدتها كتب الماضي، بل هي روح أبت إلا أن تنتصر، وإرادة حفرت في جدار المستحيل أعظم ملاحم البطولة والكرامة، مؤكدا أننا نستلهم منها الدروس لنواجه حاضرنا ومستقبلنا.

خلال كلمته أشار "ترابيس" إلى أن تحديات الأمن القومي المصري اليوم لم تعد تقتصر على الجيوش التقليدية والحدود الجغرافية فقط، بل أصبحت أكثر تعقيداً و تشابكاً، تشمل عديد من التحديات منها الاقتصادية، الفكرية، الإلكترونية، مواجهة الإرهاب،

مؤكدا أن الشباب ليسوا مجرد مستقبل هذا الوطن، بل هم جنوده الحقيقيون في معارك الحاضر، ناصحا إياهم بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة، والوعي والإدراك ومتابعة قضايا وطنهم، وأن يتحلوا بالرؤية الناقدة البناءة، بعيداً عن التضليل، و الحفاظ على الوحدة الوطنية، لافتا إلى أن الانتماء للوطن فوق أي اعتبار، ووحدة نسيجنا الاجتماعي هي حصننا الحصين، فضلا عن العمل والإنتاج مؤكدا أن اليد التي تبني وتصنع وتزرع هي اليد التي تحمي وتمنع، مشيرا إلى ضرورة تبني شعار "ما حققناه بالأمس بالسلاح، سنكمله اليوم بالعلم والإرادة، لنذكر العالم أجمع أن أكتوبر ليست ذكرى، بل منهج حياة.



وفي ختام كلمته وجه "ترابيس" تحية إجلال و تقدير و احترام لأبطالنا و شهدائنا الأبرار الذين رفعوا رأس مصر والمصريين أمام العالم أجمع إلى يومنا هذا.

من جانبه أعرب اللواء دكتور أسامة السواح عن بالغ سعادته بتواجده في رحاب جامعة دمنهور، مشيدا بحرص جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، على تشكيل وعي الشباب من خلال عقد مثل هذه الندوات، مؤكداً أننا حققنا معجزة عسكرية لاتنسى معبرا عن فخره بها، لافتا إلى أنه بإمكاننا أن نحقق مثل هذا الإنجاز في المستقبل، لافتا إلى أن أكتوبر ملحمة عربية تاريخية، تؤكد على أهمية القومية العربية و قدرة العرب متحدين معا، فلدينا كل المقومات لذلك.

خلال الندوة؛ قدم "السواح" محاضرة بعنوان روح أكتوبر و دروسه الملهمة لصناعة المستقبل، مؤكدا أن ما يدور الآن من صراعات يذكرنا بأهمية معاهدة السلام التي حققها السادات، وهو ما يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن عن نصر أكتوبر الذي نستلهم منه رؤيتنا و حاضرنا ومستقبلنا والتكاتف أمام التحديات.

و من جانبه، أعرب الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، عن سعادته بالمشاركة في تلك الاحتفالية في رحاب جامعة دمنهور، مؤكدا أن نصر أكتوبر هو انتصار للكرامة والعزة، ناصحا الطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات، وضرورة التعرف على إنجازات الدولة المصرية وخططها في إدارة التحديات، فضلا عن تنمية

مهاراتهم الشخصية والعملية والمهنية والتكنولوجية، لتنمية فكرهم استعدادا لتقديم الخدمات لوطننا الحبيب.



من جانبها أكدت الدكتورة إيناس إبراهيم، أن السادس من أكتوبر هو يوم الفخر والعزة والكرامة، الذي سطر فيه أبطال مصر البواسل أعظم ملاحم البطولة في تاريخ الأمة، لتستعيد مصر هيبتها، حيث تجلت بطولات جنودنا الأبطال الذين عبروا المستحيل بإيمانهم بالله ووطنهم، فكان نصر أكتوبر المجيد رمزا للإرادة والتحدي والانتصار، حيث لم يكن مجرد معركة عسكرية فحسب، بل كان ملحمة خالدة في الإيمان والعلم والتخطيط، ودليلا على أن المستحيل يمكن أن يتحقق حين تتوحد الإرادة ويخلص العطاء، مؤكدة أن من هذه الروح العظيمة تستمد جامعة دمنهور رسالتها، فكما انتصر الجنود بالسلاح، نسعى في جامعة دمنهور إلى الانتصار بالعلم والمعرفة والإبداع، نبني و نطور و نرتقي، حاملين راية مصر نحو مستقبل مشرق وآمن.



هذا وقد استهل العقيد أحمد الخزامي، مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة دمنهور، بالآية القرآنية الكريمة﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾، صدق الله العظيم، مؤكدا أن نصر السادس من أكتوبر ١٩٧٣ لم يكن مجرد انتصارا عسكريا، بل كان رمزا لوحدة الشعب المصري خلف قيادته وجيشه، وإصرارا على استعادة الأرض والكرامة، وتجسيدا لمعاني الوطنية والانتماء، موجها جزيل الشكر والتقدير للدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والسادة نواب رئيس الجامعة، لدعهم المستمر وحرصهم الدائم على تشجيع الأنشطة الطلابية والعلمية والفعاليات التي تثري الفكر وتنمي روح الانتماء الوطني لدى الطلاب والطالبات.



وفى ختام الندوة أهدى رئيس جامعة دمنهور درعاً تذكارياً للواء دكتور أسامة السواح تقديراً لمجهوداته، كما كرم عددا من أسر الشهداء وموظفي الجامعة من مصابي عمليات سيناء.



شهدت الندوة حضور نواب رئيس الجامعة، العقيد أحمد السهيلي، نائب مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة دمنهور، والسادة عمداء ووكلاء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعدد كبير من الطلاب وطلاب أسرة من أجل مصر، الذين أعربوا عن سعادتهم بالندوة وفخرهم واعتزازهم بوطنهم، و استفادتهم من قصص بطولات المصريين الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.