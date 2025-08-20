وزير الإسكان يفتتح ملتقى "بوابة استثمار البحر المتوسط MIG" بمدينة العلمين الجديدة..الجمعة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو السولية يفتتح التهديف لـ سيراميكا كليوباترا أمام إنبي
أختي.. شريف الدسوقي يرد على اتهامات ضد بدرية طلبة بتسببها في بتر قدمه
الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو
دي يونج يعود لتدريبات برشلونة قبل مواجهة ليفانتي بالدوري الإسباني
المستشار القانوني للزمالك: لا توجد أية مخالفات.. وبيان الإسكان كان بشأن تأخير التنفيذ فقط
التعاون الإقليمي والشراكة الاستراتيجية محور مكالمة الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان
مايكروسوفت تحت الضغط.. احتجاجات داخلية بسبب دعم إسرائيل في حرب غزة
المؤتمر: مشاركة مصر في قمة تيكاد تعزز حضورها الاقتصادي بالقارة السمراء
آخر تحديث لسعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20-8-2025
وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي وقف حرب غزة وتطورات النووي الإيراني
احتجاجات في إسرائيل على قرار تجنيد 60 ألفا من الاحتياط للسيطرة على غزة
عامل غنوة ليك مخصوص.. مصطفى قمر يُهنئ عمرو دياب بنجاح ألبومه
يفتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فعاليات ملتقى "بوابة استثمار البحر المتوسط MIG" بنورث سكوير مول في مدينة العلمين الجديدة، والذي يعقد لأول مرة، وذلك يوم الجمعة الموافق 22 أغسطس 2025، بالشراكة مع  TH جروب و Counsel Masters. 

وتستمر فعاليات الملتقى على مدار ثمانية أيام، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين وممثلي الشركات العقارية والاستثمارية في مصر والمنطقة العربية.

وأوضح المهندس شريف الشربيني أن مدينة العلمين الجديدة تمثل نموذجًا رائدًا لمدن المستقبل القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق تنمية شاملة، منوهًا إلى أن الدولة باتت تهيئ بيئة استثمارية متكاملة، من خلال مشروعات بنية تحتية ضخمة، وتيسيرات تنظيمية وتشريعية، لتشجيع دخول المستثمرين إلى السوق المصرية بثقة.

 تصدير العقار المصري

يأتي الملتقى ضمن جهود وزارة الإسكان فيما يخص ملف تصدير العقار المصري وجذب الاستثمارات للمدن الجديدة بشكل عام، كما يأتي أيضًا في توقيت بالغ الأهمية يشهد فيه القطاع العقاري المصري نشاطًا متسارعًا على كافة المستويات، مدفوعًا برؤية الدولة للتوسع في مدن الجيل الرابع، وتعزيز فرص الاستثمار في المدن الساحلية وغيرها من المدن الجديدة.

ويعكس الملتقى توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات المباشرة، حيث يطرح عددًا من المحاور الحيوية التي تشمل استعراض جهود الدولة في التنمية العمرانية المستدامة، ونماذج ناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستراتيجيات جذب الاستثمارات الأجنبية، وتفعيل السياحة العقارية، إلى جانب تسليط الضوء على دور الإعلام في دعم الرؤية الاستثمارية للدولة، واستغلال أدوات الذكاء الاصطناعي والتسويق الرقمي في الترويج العقاري.

