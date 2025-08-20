قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آفاق جديدة للتبادل الأكاديمي.. ومدبولي يدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر
سكك حديد مصر تسير القطار السادس لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
62 ألف شهيد في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.. وإتصالات مصرية مكثفة لتنفيذ مقترح التهدئة
عزاء والد محمد الشناوي في «الحامول» الليلة
هل يقبل الله التوبة رغم تكرار الذنب ذاته؟.. الإفتاء تجيب
الخارجية الفلسطينية تدين مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني الجديد في منطقة "E1"
ماكرون: خطة احتلال غزة ستجر المنطقة إلى ساحة حرب
القاهرة الإخبارية: الجيش الإسرائيلي يحاول تطويق غزة من ثلاثة محاور
عمر طاهر ينضم إلى شاشة التليفزيون المصري
الرئيس السيسي وماكرون يؤكدان تعزيز الشراكة المصرية الفرنسية والتنسيق بشأن قضايا الشرق الأوسط
مطالب فلسطينية بوقف العدوان وخطة إسرائيلية للسيطرة على غزة.. فإلى متى يستمر التصعيد؟
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع ملف تقنين الأراضي بالعبور الجديدة والشروق

أرشيفيه
أرشيفيه
آية الجارحي

ويوجه بالمتابعة الدورية وإعداد تقرير شهري وفقًا لعدد من المستهدفات متضمنًا موقف دراسة الملفات والتسليمات الخاصة بالاراضي والتسكين وموقف المرافق.

خلال جولته التفقدية اليوم، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً بمقر جهاز العبور الجديدة لمتابعة اخر مستجدات ملف تقنين الأراضي بمدينتى العبور الجديدة والشروق والموقف التنفيذي للمشروعات بالمدينتين، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيسي جهازي مدينتي العبور الجديدة والشروق.

استهل المهندس شريف الشربيني بالتأكيد على حرصه على متابعة المشروعات الجارية على الأرض للوقوف على كافة تفاصيل الأعمال والملفات التي يتم العمل عليها، مشيرًا إلى أنه من ضمن الملفات التي تضعها الوزارة ضمن أولوياتها هو ملف تقنين الأراضي، مشددًا على أهمية التحقق من صحة كافة البيانات التى يتم التقدم بها مع وضع خطة زمنية واضحة للانتهاء من دراسة كافة الملفات المقدمة وتسليم الأراضي.

وتناول الاجتماع عرضًا لمجموعة عمل الوحدة الرئيسية للجنة السياسات الخاصة بتقنين الأراضي بمدينة العبور الجديدة، واستعراض عدد الطلبات المقدمة للتقنين بنحو ٩٤ ألفا وعدد القطع التي تم وجار تسليمها، بجانب عرض بشأن موقف أعمال المرافق بشأن مخطط ترفيق الأراضي المضافة بالمدينة.

كما تابع الوزير تقريرا لمجموعة عمل الوحدة الرئيسية للجنة السياسات الخاصة بتقنين الأراضي بمدينة الشروق، حيث تم رصد عدد الطلبات بنحو ٢٠ ألف طلب وكذلك عدد الطلبات لإعداد القرعة لنحو ١٩٠٠ طلب، والطلبات الجاري تسكينها لحوالي ٧٠٠ طلب، بجانب عرض بشأن موقف أعمال المرافق بالأراضي.

وفي ختام الاجتماع وجه الوزير بالمتابعة الدورية وإعداد تقرير شهري وفقًا لعدد من المستهدفات متضمنًا موقف دراسة كافة الملفات وعدد الأراضي والتسليمات الخاصة بالأراضي والتسكين وكذا موقف ترفيق الأراضي المضافة.

وزير الإسكان شريف الشربيني الوزارة وهيئة المجتمعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب .. اطلع عليه

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

ترشيحاتنا

الألعاب الإلكترونية

تنمي التفكير الاستراتيجي.. مخرج: الألعاب الإلكترونية كانت مصدر إلهام وتعليم للكثيرين

صورة الملف

الرئيس السيسي يستعرض جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة.. وانخفاض أسعار الذهب والدولار |أخبار التوك شو

وزير الخارجية الإيراني

وزير خارجية إيران: لم نصل إلى مرحلة تسمح بمحادثات نووية فعالة مع واشنطن

بالصور

المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات أرخص من كيا سيلتوس 2025

كيا سيلتوس
كيا سيلتوس
كيا سيلتوس

طريقة عمل الدجاج المشوي بصوص الباربيكيو

طريقة عمل الدجاج المشوي بصوص الباربيكيو
طريقة عمل الدجاج المشوي بصوص الباربيكيو
طريقة عمل الدجاج المشوي بصوص الباربيكيو

القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة

القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة

طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند في 10 دقائق

طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 10 دقائق فقط
طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 10 دقائق فقط
طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 10 دقائق فقط

فيديو

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد