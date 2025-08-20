وزير الإسكان يتابع ملف تقنين الأراضي بالعبور الجديدة والشروق

ويوجه بالمتابعة الدورية وإعداد تقرير شهري وفقًا لعدد من المستهدفات متضمنًا موقف دراسة الملفات والتسليمات الخاصة بالاراضي والتسكين وموقف المرافق.

خلال جولته التفقدية اليوم، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً بمقر جهاز العبور الجديدة لمتابعة اخر مستجدات ملف تقنين الأراضي بمدينتى العبور الجديدة والشروق والموقف التنفيذي للمشروعات بالمدينتين، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيسي جهازي مدينتي العبور الجديدة والشروق.

استهل المهندس شريف الشربيني بالتأكيد على حرصه على متابعة المشروعات الجارية على الأرض للوقوف على كافة تفاصيل الأعمال والملفات التي يتم العمل عليها، مشيرًا إلى أنه من ضمن الملفات التي تضعها الوزارة ضمن أولوياتها هو ملف تقنين الأراضي، مشددًا على أهمية التحقق من صحة كافة البيانات التى يتم التقدم بها مع وضع خطة زمنية واضحة للانتهاء من دراسة كافة الملفات المقدمة وتسليم الأراضي.

وتناول الاجتماع عرضًا لمجموعة عمل الوحدة الرئيسية للجنة السياسات الخاصة بتقنين الأراضي بمدينة العبور الجديدة، واستعراض عدد الطلبات المقدمة للتقنين بنحو ٩٤ ألفا وعدد القطع التي تم وجار تسليمها، بجانب عرض بشأن موقف أعمال المرافق بشأن مخطط ترفيق الأراضي المضافة بالمدينة.

كما تابع الوزير تقريرا لمجموعة عمل الوحدة الرئيسية للجنة السياسات الخاصة بتقنين الأراضي بمدينة الشروق، حيث تم رصد عدد الطلبات بنحو ٢٠ ألف طلب وكذلك عدد الطلبات لإعداد القرعة لنحو ١٩٠٠ طلب، والطلبات الجاري تسكينها لحوالي ٧٠٠ طلب، بجانب عرض بشأن موقف أعمال المرافق بالأراضي.

وفي ختام الاجتماع وجه الوزير بالمتابعة الدورية وإعداد تقرير شهري وفقًا لعدد من المستهدفات متضمنًا موقف دراسة كافة الملفات وعدد الأراضي والتسليمات الخاصة بالأراضي والتسكين وكذا موقف ترفيق الأراضي المضافة.