بتعليمات من "العشري".. غُرفة القاهرة تبدأ الاستعداد مبكرًا لتنظيم معرض أهلًا مدارس

عقّدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري من خلال لجنة المعارض برئاسة اللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة اجتماعًا موسعًا اليوم الأربعاء لمناقشة الخُطوط العريضة لتنظيم معرض أهلًا مدارس.

وحضر الاجتماع إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وعدد من رؤساء وأعضاء الشُّعَب التجارية بالغرفة في القطاعات المختلفة ، منها الأدوات الكتابية والأحذية والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة والحاسب الآلي ،وغيرها من القطاعات التي تُلبي احتياجات أبناء المواطنين الدراسية.

كما حضر محمد تمام الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي، ووليد مختار مُستشار رئيس الغرفة بجانب أعضاء لجنة المعارض من الجهاز التنفيذي.

وتناول الاجتماع مُناقشات حول أهمية وجود خصومات مناسبة على السلع المعروضة داخل المعرض ، فضلًا عن أهمية الجودة العالية وكتابة السعر قبل وبعد الخصم لتلبية احتياجات المواطنين الدراسية.

وفي مُستهل الاجتماع رحَّب اللواء صلاح العبد بالحضور ، مُهنِّئًا الجميع والشعْب المصري بمناسبة قرب حلول الموسم الدراسي الجديد ، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع جاء بناءً على تعليمات أيمن العشري رئيس الغرفة لمُناقشة الاستعدادات الأولية لتنظيم معرض أهلًا مدارس، ووضْع الملاحظات والخطوط العريضة لهذا المعرض؛ حتى يكون معرضًا ناجحًا كالعادة ، حيث دائمًا ما تكون المعارض التي تُنظمها الغرفة ناجحة وتُحقق الهدف منها.

وأشار إلى أن تنظيم المعرض يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل أهالينا لتلبية متطلبات أبنائهم في مراحل التعليم المختلفة.

وأكّد "العبد" على أهمية بحث كافة الآراء والمُقترحات لتنظيم معرض أهلًا مدارس والقطاعات التي من المفترض أن تُشارك به، ونسب الخصم التي سيتم وضعها على أسعار السلع.

ولفت إلى أن لجنة المعارض ستعقِد اجتماعات مستمرة لبحث كافة التفاصيل الخاصة بالمعرض من خلال الآراء والمقترحات التي من شأنها تنظيم معرض ناجح، منوها بأن اجتماع اليوم هو البداية للجلسات القادمة وإضافة أي تفاصيل جديدة من خلال فتح باب المناقشات والمقترحات من الحضور.

وأكّد إيهاب سعيد على أهمية هذا المعرض على الصعيدين المجتمعي والاقتصادي من خلال مساندة أهالينا في ظل قرب دخول العام الدراسي الجديد لتلبية متطلبات أبنائهم في مراحل التعليم المختلفة ، وهو ما تحرِص عليه الغرفة دائمًا كدور مجتمعي هام ويتطور عامًا بعد الآخر ، بجانب أن هذا المعرض في صالح التجارة الداخلية ، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتكاتف لتنظيم هذا المعرض بالشكل الذي يليق بغرفة القاهرة التجارية كعادة كل عام.

وأكّد الحضور من رؤساء وأعضاء الشُّعَب التجارية أن هذا المعرض سيشهد طرح سلع بجودة عالية وتخفيضات كبيرة تتراوح ما بين 20 إلى 50 % ، وفي بعض السلع مثل الملابس قد تصل إلى 70% ، لافتين إلى أن هذا المعرض يعتبر دورًا مجتمعيًا مهمًا يحرِص عليه تجار القاهرة باستمرار لتخفيف العبء عن المواطن.