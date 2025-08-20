قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم نجم: ثورة الذكاء الاصطناعي تفرض تحديات على الفتوى ونعمل على إعداد خارطة طريق لمواجهتها
حصيلة دامية منذ 7 أكتوبر .. أكثر من 62 ألف شهيد في غزة
أسعار حلوى المولد 2025.. تبدأ من 120 جنيهاً
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة
جلسة بين إدارة الزمالك ووزارة الإسكان لحل مشكلة فرع 6 أكتوبر ..تفاصيل
تكثيف الحملات على أسواق اللحوم والدواجن..وهذه عقوبة بيع أغذية فاسدة
الذهب ينخفض ومفاجأة بشأن أسعار الدولار وحالة الطقس.. أخبار تهمك
مجـ.ـازر إسرائيلية في غزة وخطة لاجتياح المدينة وسط نداء عاجل لوقف الانقسام
ألمانيا تدعو حكومة الاحتلال إلي ضرورة وقف عمليات الاستيطان فوراً
القوات المسلحة تنظم زيارة للإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات إلى الوحدات الخاصة البحرية
استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بتعليمات من "العشري".. غُرفة القاهرة تبدأ الاستعداد مبكرًا لتنظيم معرض أهلًا مدارس

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

عقّدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري من خلال لجنة المعارض برئاسة اللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة اجتماعًا موسعًا اليوم الأربعاء لمناقشة الخُطوط العريضة لتنظيم معرض أهلًا مدارس.

وحضر الاجتماع إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وعدد من رؤساء وأعضاء الشُّعَب التجارية بالغرفة في القطاعات المختلفة ، منها الأدوات الكتابية والأحذية والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة والحاسب الآلي ،وغيرها من القطاعات التي تُلبي احتياجات أبناء المواطنين الدراسية.

كما حضر محمد تمام الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي، ووليد مختار مُستشار رئيس الغرفة بجانب أعضاء لجنة المعارض من الجهاز التنفيذي.

وتناول الاجتماع مُناقشات حول أهمية وجود خصومات مناسبة على السلع المعروضة داخل المعرض ، فضلًا عن أهمية الجودة العالية وكتابة السعر قبل وبعد الخصم لتلبية احتياجات المواطنين الدراسية.

وفي مُستهل الاجتماع رحَّب اللواء صلاح العبد بالحضور ، مُهنِّئًا الجميع والشعْب المصري بمناسبة قرب حلول الموسم الدراسي الجديد ، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع جاء بناءً على تعليمات أيمن العشري رئيس الغرفة لمُناقشة الاستعدادات الأولية لتنظيم معرض أهلًا مدارس، ووضْع الملاحظات والخطوط العريضة لهذا المعرض؛ حتى يكون معرضًا ناجحًا كالعادة ، حيث دائمًا ما تكون المعارض التي تُنظمها الغرفة ناجحة وتُحقق الهدف منها.

وأشار إلى أن تنظيم المعرض يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل أهالينا لتلبية متطلبات أبنائهم في مراحل التعليم المختلفة.

وأكّد "العبد" على أهمية بحث كافة الآراء والمُقترحات لتنظيم معرض أهلًا مدارس والقطاعات التي من المفترض أن تُشارك به، ونسب الخصم التي سيتم وضعها على أسعار السلع.

ولفت إلى أن لجنة المعارض ستعقِد اجتماعات مستمرة لبحث كافة التفاصيل الخاصة بالمعرض من خلال الآراء والمقترحات التي من شأنها تنظيم معرض ناجح، منوها بأن اجتماع اليوم هو البداية للجلسات القادمة وإضافة أي تفاصيل جديدة من خلال فتح باب المناقشات والمقترحات من الحضور.

وأكّد إيهاب سعيد على أهمية هذا المعرض على الصعيدين المجتمعي والاقتصادي من خلال مساندة أهالينا في ظل قرب دخول العام الدراسي الجديد لتلبية متطلبات أبنائهم في مراحل التعليم المختلفة ، وهو ما تحرِص عليه الغرفة دائمًا كدور مجتمعي هام ويتطور عامًا بعد الآخر ، بجانب أن هذا المعرض في صالح التجارة الداخلية ، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتكاتف لتنظيم هذا المعرض بالشكل الذي يليق بغرفة القاهرة التجارية كعادة كل عام.

وأكّد الحضور من رؤساء وأعضاء الشُّعَب التجارية أن هذا المعرض سيشهد طرح سلع بجودة عالية وتخفيضات كبيرة تتراوح ما بين 20 إلى 50 % ، وفي بعض السلع مثل الملابس قد تصل إلى 70% ، لافتين إلى أن هذا المعرض يعتبر دورًا مجتمعيًا مهمًا يحرِص عليه تجار القاهرة باستمرار لتخفيف العبء عن المواطن.

صالح التجارة الداخلية وأكّد إيهاب سعيد على أهمية هذا المعرض على الصعيدين المجتمعي والاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب .. اطلع عليه

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

ترشيحاتنا

الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ومستشار مفتي الجمهورية

إبراهيم نجم: الذكاء الاصطناعي لا يمكنه الإفتاء.. والفتوى تظل مهمة إنسانية معقدة

خلال فعاليات اليوم العالمي للعمل الإنساني .. العالم يُذكِّر بالإنسانية، وغزة تُحاصر وتُجوّع وتُحرم من أبسط ضروريات الحياة

اليوم العالمي للعمل الإنساني.. غزة تُحاصر وتجوع وتحرم من أبسط ضروريات الحياة

ملتقى الجامع الأزهر للقضايا المعاصرة

الجامع الأزهر: الإسلام يجمع بين صلاح الفرد والمجتمع

بالصور

القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة

القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة

طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند في 10 دقائق

طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 10 دقائق فقط
طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 10 دقائق فقط
طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 10 دقائق فقط

القوات المسلحة تنظم زيارة للإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات إلى الوحدات الخاصة البحرية

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية و الجامعات لإحدى الوحدات الخاصة البحرية
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية و الجامعات لإحدى الوحدات الخاصة البحرية
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية و الجامعات لإحدى الوحدات الخاصة البحرية

مصادرة سيارة بلوجر شهير بقيمة 243 مليون دولار..ما السر؟

استون مارتن
استون مارتن
استون مارتن

فيديو

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد