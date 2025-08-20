الذهب ينخفض ومفاجأة بشأن أسعار الدولار وحالة الطقس.. أخبار تهمك

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

ويبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة، حيث شهد سعر الذهب اليوم انخفاضا ملحوظا عن الأيام الماضية.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 20-8- 2025.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3874 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4520 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5165 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 36160 جنيها.



واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 20-8-2025.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.53 جنيه للبيع و48.39 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 56.73 جنيه للبيع، و56.56 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 65.64 جنيه للبيع، و65.43 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.93 جنيه للبيع، و12.89 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 158.81 جنيه للبيع، و158.31 جنيه للشراء.



وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات بطقس غير مستقر على بعض المناطق، اليوم الأربعاء، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية بسواحل البحر الأحمر وخليج السويس.

حركة الملاحة والصيد

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أن سرعة الرياح في هذه المناطق قد تتراوح بين 40 إلى 60 كم/س، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 3 أمتار، مما يؤثر سلبًا على حركة الملاحة والصيد.

وفيما يخص درجات الحرارة، توقعت الهيئة أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة أن هناك فرصًا لتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق، خاصة الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية بشمال البلاد. كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السلوم ومطروح والعلمين، وقد تكون رعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين.

أما عن حالة البحر المتوسط، فتوقعت الأرصاد أن تكون معتدلة، بارتفاع موج يتراوح ما بين 1.75 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

ونصحت الهيئة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، خاصة المرتبطين بأنشطة بحرية أو تنقلات برية في فترات الصباح الباكر.