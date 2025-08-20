تراجع Nvidia بـ3.5% يفقدها 155 مليار دولار من قيمتها السوقية

مؤشر ناسداك المركب يسجل أكبر خسارة يومية في أسبوعين



أغلقت مؤشرا S&P500 وناسداك المركب على خسائر في جلسة الثلاثاء بضغط من أسهم التكنولوجيا مع ترقب المستثمرين لخطاب رئيس الفدرالي جيروم باول حول مسار معدلات الفائدة في مؤتمر مهم يُعقد لاحقًا هذا الأسبوع.

وستعقد الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الفدرالي في جاكسون هول من 21 إلى 23 أغسطس حيث ستخضع تصريحات باول للتدقيق بحثاً عن أي مؤشرات على توقعات البنك المركزي للاقتصاد والسياسة النقدية.

وتشير العقود الآجلة إلى خفضين لمعدلات الفائدة هذا العام، بقيمة 25 نقطة أساس لكل منهما، ومن المتوقع أن يكون الأول في سبتمبر، وفقًا لبيانات LSEG.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية

ارتفع مؤشر الداو جونز بنسبة طفيفة بلغت 0.02% أي ما يعادل نحو 10 نقاط في جلسة الثلاثاء ليغلق عند مستويات 44922 نقطة.

في حين تراجع مؤشر S&P500 بنسبة 0.6% مسجلاً ثالث خسارة يومية على التوالي.

كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.5% ليتكبد أكبر خسارة يومية في أسبوعين وتحديداً منذ جلسة 1 أغسطس الحالي.

ويترقب المستثمرون نتائج متاجر التجزئة الكبرى مثل Walmart و Targetهذا الأسبوع لتقييم مدى تأثير الرسوم الجمركية على إنفاق المستهلك الأميركي.



سهم Nvidia

تراجع سهم Nvidia بنسبة 3.5% في جلسة الثلاثاء مسجلاً أكبر خسارة يومية في 4 أشهر، لتفقد الشركة 155 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه الخسائر مع تحوط المستثمرين قبل انعقاد الندوة السنوية للفدرالي في جاكسون هول، وسط توقعات بأن يكون باول قد يكون أكثر تشدداً مما تتوقعه الأسواق حالياً.

كما أعرب بعض المشاركين في السوق عن مخاوفهم بشأن أسهم الذكاء الاصطناعي بعد أن صرّح سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، بأنها في فقاعة خلال مقابلة صحفية أواخر الأسبوع الماضي.

