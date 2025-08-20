وزير الإسكان يتفقد مشروعات تنفيذ شبكات المرافق بمنطقة جنيفة بمدينة الشروق

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات تنفيذ شبكات مرافق بمنطقة جنيفة بمدينة الشروق، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتفقد المهندس شريف الشربيني موقع المشروع، واستمع لشرح عن جميع التفاصيل، حيث يتم تنفيذ أعمال الفرمة للطرق والمرافق التي يتم تنفيذها بالمناطق المضافة، متابعا سير العمل بها، كما تمت متابعة باقى أعمال المرافق بالمناطق المضافة.

وخلال الجولة، وجه وزير الإسكان بإعداد تصميم وتنفيذ بوابة جديدة لمدينة الشروق بالقرب من المناطق المضافة تيسيرًا على المواطنين.