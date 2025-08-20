الإسكان تجري القرعة العلنية الـ16 لتسكين المواطنين بمدينة العبور الجديدة

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم إجراء فعاليات القرعة العلنية اليدوية الـ16 لتسكين المواطنين الذين سددوا مقدمات الأراضي وتم توفيق أوضاعهم بنطاق جمعية القادسية والكيلو 48 سابقًا بمدينة العبور الجديدة.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن ذلك يأتي في إطار سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي ودفع إجراءات التقنين لزيادة معدلات التنمية بالمناطق المضافة للمدن الجديدة، مؤكداً مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف توفير مجتمعات عمرانية متكاملة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.

أقيمت فعاليات القرعة في مقر جهاز المدينة بحضور عددٍ من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز المدينة برئاسة الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس الجهاز، وممثلى مجلس الدولة والجهاز وشرطة التعمير.

وتضمنت القرعة تخصيص قطع أراضٍ سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين ( 209م2 و276م2 )، حيث أكد رئيس الجهاز أن القرعة التي تم إجراؤها جاءت عقب عمل دؤوب وجهود مكثفة لفحص وتدقيق بيانات العملاء بما يضمن شمولية التوزيع وتحقيق العدالة بين المواطنين.

وشهدت القرعة حضورًا لافتًا من المواطنين الذين تابعوا السحب العلني وسط أجواء من الفرحة والتفاؤل حيث تسلموا إخطارات التخصيص فور انتهاء الإجراءات، وأشاد عدد من الحضور بمستوى التنظيم والشفافية في الحدث معربين عن ثقتهم في أداء الهيئة وحرصها على مصالحهم.

وخلال اللقاء، استمع رئيس الجهاز إلى استفسارات المواطنين، وأكد التزام الجهاز باستمرار تقديم الدعم وتيسير الإجراءات مع العمل على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية في مختلف المناطق.

وأوضح رئيس الجهاز أن الحرص على تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم قد أسفر عن إنشاء منصة إلكترونية متخصصة لتلقي الاستفسارات والرد عليها بشكل مباشر وذلك تسهيلًا على العملاء وتوفيرًا لوقتهم وجهدهم دون الحاجة إلى التوجه لمقر الجهاز.

وأضاف أنه يتم العمل بالتوازي على استكمال مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق لضمان جاهزية الأراضي للتسليم الفوري، مؤكدًا أن الجهاز لا يدخر جهدًا في سبيل الاستجابة لتطلعات المواطنين وتحقيق رضائهم.