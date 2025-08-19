قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كلمات مبكية .. هذا ما قاله الراحل والد محمد الشناوي عن نجله قبل وفاته
مصادر: المقترح المصري القطري يضمن التوصل لصفقة شاملة تؤدي لإطلاق سراح جميع المحتجزين
قانوني 100% لهذا السبب.. بيان عاجل من الإسكان بشأن أرض نادي الزمالك في أكتوبر
زيارة للواحات وانقلاب السيارة .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والد الشناوي
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: لا ثقة إلا في مصر وقيادتها
رسميا.. الإسكان تكشف تفاصيل سحب أرض الزمالك بنادي الصحفيين
محمود أبو رجيلة يدعو رموز وأبناء الزمالك للتجمع غدا
أحمد موسى ينفعل على الهواء ويكشف عن مخطط نتنياهو الخبيث: "مجرم الحرب"
أرض أكتوبر كانت طوق النجاة لإحياء الزمالك.. وسحبها يهدد الحلم| تفاصيل
أحمد موسى: نتنياهو يسعى لبناء مستوطنات داخل غزة
تصعيد مرتقب.. اجتماعات أمنية مكثفة وتحركات عسكرية إسرائيلية في الشمال
موعد تشييع جنازة والد حارس الأهلي محمد الشناوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مسئولو الإسكان يتفقدون المشروعات الجاري تنفيذها بالقرى السياحية

خلال الجولة
خلال الجولة
آية الجارحي

أجرى المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالقرى السياحية، يرافقه مسئولو الهيئة والدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات.

تأتي الجولة في ضوء تكليفات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة والمرور الدورى للمشروعات الجاري تنفيذها، وكذا الاهتمام بالمرافق العامة بالقرى السياحية.

استهل مسئولو الإسكان الجولة بمتابعة معدلات تنفيذ أعمال البحيرات بالتوسعات الجنوبية New Marina by the lake، حيث أوضح رئيس الجهاز أن نسبة تنفيذ الأعمال بالبحيرات الجنوبية بالمرحلة الأولى بلغت حوالى (85%).

كما شملت الجولة أيضًا متابعة أعمال تنفيذ الإنشاءات وتنسيق الموقع العام ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والميادين، وأعمال المرافق والطرق الجاري تنفيذها بمارينا (8)، والتي وصلت نسبة التنفيذ بها حوالى (30%).

كما تفقد مسئولو الإسكان محطة المعالجة للصرف الصحي بالكيلو (102 )، والتى تعمل بطاقة (6400م٣/يوم )، والتي تستخدم إحدى مراحلها للمعالجة الثلاثية والضخ لتغذية شبكات الري للمزروعات في بعض القطاعات بمركز مارينا العلمين السياحي، حيث شملت الجولة متابعة أعمال رفع الكفاءة للمحطة مع الشركات العاملة وشركات التشغيل والصيانة، للوقوف على معدلات التنفيذ لأعمال رفع الكفاءة والتجديد لبعض مهمات المرحلة العاجلة منها، حيث وصلت نسب تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية بالمرحلة الأولى للمحطة ( 102 ) حوالى (90%).

ووجه مسئولو الإسكان، بسرعة دفع معدلات التنفيذ والمتابعة بصورة منتظمة، لإظهار حجم العمل الضخم الذي تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في أعمال التوسعة للمنطقة الجنوبية لمارينا، والتي تعد امتدادا تنمويا لخلق فرص سياحية واستثمارية وسكنية دائمة مكتملة الخدمات.

ووجه مسئولو الإسكان، بسرعة تلافي الملاحظات، ومراعاة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، واعداد تقارير متابعة دورية بالموقف التنفيذي للمشروعات، والعرض لتذليل أي عقبات، وسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المدنية، ومداخل المحطات، بالتوازي مع الأعمال الكهروميكانيكية للمرحلة العاجلة.

المهندس شريف الشربينى هيئة المجتمعات العمرانية جهاز القرى السياحية مال واعمال اخبار مصر الدكتور مهندس محمد خلف الله الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

سيارة والد محمد الشناوى

أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

محمد الشناوى

تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

المعاهد الصحية الشرطية

شباب وفتيات.. طريقة التقديم فى المعاهد الصحية الشرطية

محمد الشناوى

النيابة تناظر جثمان والد محمد الشناوي.. إصابات في الرأس والجسم وتوفي في لحظتها

وزارة الداخلية

مشاجرة منذ عام.. مصدر أمني يكشف حقيقة تعدي فرد شرطة على الأهالي بأسوان

بالصور

الصين تكشف عن أول روبوت برحم صناعي قادر على الحمل والولادة

روبوت يحاكي الحمل والولادة
روبوت يحاكي الحمل والولادة
روبوت يحاكي الحمل والولادة

داء الفيالقة يضرب نيويورك.. وفاة 5 أشخاص وإصابة العشرات بعدوى مرتبطة بمكيفات الهواء

إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك
إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك
إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك

قرح الفراش.. كيف تعالجها وتحمي المريض من مضاعفاتها الخطيرة؟

ما هي قرح الفراش؟
ما هي قرح الفراش؟
ما هي قرح الفراش؟

نصائح ذهبية.. كيف يمكنك التحكم في مرض السكري؟

نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري
نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري
نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري

فيديو

حب وانتقام ريم والساحر

حب وانتقام.. تفاصيل قصة علاء الساحر وريم رفاعي من الفرح للفضيحة والقبض

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد