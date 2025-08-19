قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الإسكان: تسريع العمل بمشروعات تطوير الطرق والبنية الأساسية ووحدات ديارنا بدمياط الجديدة

شريف الشربيني
شريف الشربيني
آية الجارحي

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية دفع وتكثيف العمل بمشروعات تطوير ورفع كفاءة محاور الطرق ودعم البنية الأساسية بمدينة دمياط الجديدة، وكذا مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط بالمدينة.

وشدد وزير الإسكان، على أهمية سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، وتنفيذ المشروعات وفقاً للمواصفات القياسية لتحقيق أٌقصى استفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها بتلك المشروعات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودفع عجلة الاستثمار.

جاء ذلك خلال متابعة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، سير العمل بعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة، من خلال نتائج جولات تفقدية وتقارير عن المشروعات.

 وتفقد المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، ومسئولو الجهاز، أعمال رصف ورفع كفاءة الطريق الساحلى الغربى، للتأكد من الالتزام بالمواصفات وجودة تنفيذ الأعمال والاختبارات اللازمة لضمان جودة التنفيذ بالتنسيق بين جهاز الإشراف واستشارى المشروع.

 وتفقد رئيس الجهاز ومرافقوه، رصف الطرق بالمجاورة 32 بالحى السادس، موجهاً الشركة المنفذة للمشروع بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالتوازي مع تنفيذ المشروعات الخدمية.

وأكد خلال جولته استمرار وتكثيف أعمال الزراعة وتجميل الجزر والميادين ومداخل المدينة.

وتفقد رئيس ومسئولو جهاز دمياط الجديدة، مشروع تنفيذ شبكة كهرباء وإنارة منطقة "بارك دمياط"، وأعمال إنشاء عدد ٢ موزع وتوسعة وتدعيم الموزعات القائمة بكابلات بنظام التغذية النمطية، و أعمال تنفيذ مشروع الإسكان المتوسط "ديارنا" جنوب الحى الأول وذلك لعدد ٣٣ عمارة كمرحلة أولى.

ووجه رئيس الجهاز، باستمرار أعمال الردم والتسوية لقطع الأراضي الشاغرة للحفاظ على المظهر الحضاري والتنموي بأحياء المدينة مع زيادة معدلات النظافة والزراعة وسرعة رد الشىء لأصله بمحاور الطرق.

وتفقد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، ومسئولو الجهاز، أعمال تطوير وتوسعة الطريق بمنطقة كمين الإسعاف غرب المدينة، وذلك فى إطار التعاون وتقديم الدعم لمختلف الجهات الخدمية بالمدينة.

و تفقد رئيس الجهاز، الأحياء السكنية الأول والرابع والخامس، وأكد زيارة معدلات النظافة والزراعة، والقضاء على أى مظاهر للتعديات خارج خطوط التنظيم وذلك للحفاظ على جودة الخدمات.

وفى سياق متصل، تفقد رئيس الجهاز، منطقة الشواطئ الخاصة ومنطقة الشاطىء العام، لمتابعة نتائج أعمال التطوير التي سبقت موسم الصيف وخطة العمل لتوفير الخدمات لرواد مصيف المدينة والتى كان لها مردود فى جذب المصطافين.

 وأكد رئيس الجهاز الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى النظافة العامة على مدار الساعة بمنطقة الكورنيش والشاطىء وتدعيم المزروعات والأشجار بمداخل الشاطئ والكورنيش لتحسين الصورة الجمالية والتنموية بالمنطقة.

