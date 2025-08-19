قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كلمات مبكية .. هذا ما قاله الراحل والد محمد الشناوي عن نجله قبل وفاته
مصادر: المقترح المصري القطري يضمن التوصل لصفقة شاملة تؤدي لإطلاق سراح جميع المحتجزين
قانوني 100% لهذا السبب.. بيان عاجل من الإسكان بشأن أرض نادي الزمالك في أكتوبر
زيارة للواحات وانقلاب السيارة .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والد الشناوي
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: لا ثقة إلا في مصر وقيادتها
رسميا.. الإسكان تكشف تفاصيل سحب أرض الزمالك بنادي الصحفيين
محمود أبو رجيلة يدعو رموز وأبناء الزمالك للتجمع غدا
أحمد موسى ينفعل على الهواء ويكشف عن مخطط نتنياهو الخبيث: "مجرم الحرب"
أرض أكتوبر كانت طوق النجاة لإحياء الزمالك.. وسحبها يهدد الحلم| تفاصيل
أحمد موسى: نتنياهو يسعى لبناء مستوطنات داخل غزة
تصعيد مرتقب.. اجتماعات أمنية مكثفة وتحركات عسكرية إسرائيلية في الشمال
موعد تشييع جنازة والد حارس الأهلي محمد الشناوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إسكان النواب تطالب باستبعاد أصحاب المصالح من لجان حصر الإيجار القديم

الايجار القديم
الايجار القديم
ماجدة بدوى

طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وامين سر لجنة الإسكان والمرافق بالاستبعاد الفورى لأصحاب المصالح عند تشكيل لجان حصر مناطق تقسيم الوحدات السكنية المرتبطة بتعديلات قانون الإيجار القديم على مستوى جميع المحافظات تنفيذاً للتوجيهات المشددة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لضمان حيادية هذه اللجان خاصة فيما يتعلق بمسألة تعارض المصالح.


ووجه "مسعود" فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على اهتمامه الكبير بهذا الملف وحرصه الحقيقى على التطبيق الحاسم والواضح لتكليفات رئيس مجلس الوزراء لتعمل لجان حصر تقسيم الوحدات السكنية المرتبطة بقانون الايجار القديم بكل شفافية معلناً اتفاقه التام مع تصريحات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة التى أكد فيها أن أولويات تشكيل لجان حصر الإيجار القديم ترتكز على استبعاد أي فرد يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بتعديلات قانون الإيجار القديم، لضمان نزاهة وشفافية عالية في عمل اللجان التي ستعمل في مختلف أحياء العاصمة وهو ما يعد خطوة مهمة للحفاظ على حيادية العملية ومصداقيتها في تقسيم وتعريف المناطق السكنية وفق القانون الجديد.


وطالب المهندس أمين مسعود من جميع المحافظين اتباع نفس نهج الدكتور إبراهيم صابر لضمان تطبيق قانون الايجار القديم بكل شفافية وموضوعية وحتى يحصل أى مستأجر متضرر على حقوقه الكاملة مؤكداً على ضرورة المتابعة المستمرة من مجلس الوزراء لتطبيق هذا التشريع المهم الذى يحظى باهتمام كبير من الرأى العام


وكان الدكتور إبراهيم صابر قد أوضح أن تشكيل لجان الحصر لن يقتصر على لجنة واحدة فقط في المحافظة، بل سيُقام هيكل تنظيمي مركزي وفرعي حيث تتكون لجنة مركزية في المحافظة ولجان فرعية في كل حي من أحياء القاهرة الأربعة، ويُشرف على عمل هذه اللجان المركزية اجتماع دوري لمتابعة سير العمل، تشمل تقارير مستمرة من اللجان الفرعية تضمن الاطلاع المستمر على المستجدات وتسهيل التنسيق بين جميع الأطراف المعنية.


وأشار المحافظ إلى أن مرحلة عمل لجان حصر الإيجار القديم ستتوج بنشر قرار تقسيم مناطق العاصمة في الجريدة الرسمية بعد انتهاء عمليات الحصر الكامل، حيث سيتم تصنيف العاصمة إلى ثلاث مستويات بحسب القانون الجديد وهي: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وهذا التصنيف سيساعد على تنظيم السوق العقاري وتحديد حقوق المستأجرين والملاك.

مجلس النواب المهندس أمين مسعود لجنة الإسكان الاستبعاد الفورى تشكيل لجان حصر الإيجار القديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

سيارة والد محمد الشناوى

أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

محمد الشناوى

تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

ندوة لاوقاف الدقهلية

أوقاف الدقهلية: افتتاح فعاليات الدورة العلمية الكبرى على مدار عدة أشهر

حملة إنارة مكبرة لتحسين الرؤية على طرق العياط

صيانة 1700 كشاف ليد.. حملة إنارة مكبرة لتحسين الرؤية على طرق العياط

محافظ دمياط

محافظ دمياط فى جولة ليلية مفاجئة للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

بالصور

الصين تكشف عن أول روبوت برحم صناعي قادر على الحمل والولادة

روبوت يحاكي الحمل والولادة
روبوت يحاكي الحمل والولادة
روبوت يحاكي الحمل والولادة

داء الفيالقة يضرب نيويورك.. وفاة 5 أشخاص وإصابة العشرات بعدوى مرتبطة بمكيفات الهواء

إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك
إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك
إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك

قرح الفراش.. كيف تعالجها وتحمي المريض من مضاعفاتها الخطيرة؟

ما هي قرح الفراش؟
ما هي قرح الفراش؟
ما هي قرح الفراش؟

نصائح ذهبية.. كيف يمكنك التحكم في مرض السكري؟

نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري
نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري
نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري

فيديو

حب وانتقام ريم والساحر

حب وانتقام.. تفاصيل قصة علاء الساحر وريم رفاعي من الفرح للفضيحة والقبض

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد