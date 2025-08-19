قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر.. رئيس الوزراء يلقي كلمة أمام مجلس الأعمال المصري الياباني في طوكيو
محافظ القاهرة: حريصون على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالتيسير على المستثمرين
اقتصادية قناة السويس: مذكرة تفاهم مع حكومة طوكيو لتعزيز التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر
مدبولي يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية بـ"اقتصادية قناة السويس"
مدبولي: مصر شهدت طفرة تنموية شملت تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد
رئيس الوزراء يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية في اقتصادية قناة السويس
صدمة كبيرة.. نادي الصفاقسي التونسي يعلن إصابة علي معلول
الليلة بـ 200 ألف.. الراقصة بديعة وحش الكون من تشجيع الأم لملف بالأداب
مدبولي من اليابان: تطوير مجموعة من الحوافز والمزايا المُقدمة للمستثمرين
توقيع 12 اتفاقية وخطاب نوايا مع اليابان في قطاعات استراتيجية
هولندا تعتذر عن حادث السفارة المصرية في لاهاي: سنكثف الإجراءات الأمنية
ترامب وزيلينسكي.. كيف تحول التوتر إلى تفاهم بين فبراير وأغسطس؟
برلمان

قبل بدء عملها.. تحرك أمام البرلمان بسبب الإيجار القديم ولجان الحصر

فريدة محمد

تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية بشأن حيادية عمل لجان الحصر في قانون الإيجار القديم.

وأشار إلى أنه منذ صدور قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني ومازال تطبيقه يثير العديد من المخاوف خاصة فيما يتعلق بعمل لجان الحصر والتقدير المكلفة بتحديد طبيعة الوحدات وقيمة الإيجارات، إذ يُنظر إليها بوصفها الجهة الفاصلة بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وتساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : ما هي الآليات التي وضعتها الحكومة لضمان الحياد والشفافية الكاملة في عمل هذه اللجان، بعيدًا عن أي تدخلات أو مصالح متعارضة؟ وهل سيتم إشراك الجهات الرقابية أو ممثلين محايدين (مثل نقابة المهندسين أو جهاز التعبئة والإحصاء) في أعمال الحصر والتقدير؟ وما هى الضمانات لعدم خضوع قرارات اللجان لضغوط من الملاك الكبار أو المستأجرين النافذين، خصوصًا في الوحدات التجارية ذات العوائد الكبيرة؟ وهل هناك معايير موحدة وملزمة على مستوى الجمهورية لتقدير القيمة الإيجارية، أم تُترك لاجتهاد كل لجنة على حدة بما يفتح الباب للتفاوت والتمييز؟.

كما تساءل النائب خالد طنطاوى قائلا: ما موقف الحكومة من التظلمات والشكاوى التي قد تنشأ عن قرارات لجان الحصر، وهل ستوجد جهة محايدة للفصل فيها بسرعة منعًا لتعطيل مصالح المواطنين؟ وهل وضعت الحكومة جدولًا زمنيًا معلنًا للانتهاء من الحصر في مختلف المحافظات، أم أن الأمر سيظل مفتوحًا بما يضاعف القلق والارتباك لدى الطرفين؟ وكيف تضمن الحكومة أن تكون لجان الحصر والتقدير في قانون الإيجار القديم أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين حقوق المالك والمستأجر، لا وسيلة لخلق نزاعات جديدة أو فتح أبواب للفساد والمحسوبية.

ووجه النائب خالد طنطاوى تحية قلبية للدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على اهتمامه الكبير بهذا الملف وحرصه الحقيقى على التطبيق الحاسم والواضح لتكليفات رئيس مجلس الوزراء لتعمل لجان حصر تقسيم الوحدات السكنية المرتبطة بقانون الايجار القديم بكل شفافية، متسائلا: أين بقية المحافظين بشأن هذا الملف ؟ ولماذا لم نقرأ لهم أى تصريحات حول دروهم فى حيادية عمل لجان الحصر.

وأشاد النائب خالد طنطاوى بتصريحات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة التى أكد فيها أن أولويات تشكيل لجان حصر الإيجار القديم ترتكز على استبعاد أي فرد يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بتعديلات قانون الإيجار القديم، لضمان نزاهة وشفافية عالية في عمل اللجان التي ستعمل في مختلف أحياء العاصمة وهو ما يعد خطوة مهمة للحفاظ على حيادية العملية ومصداقيتها في تقسيم وتعريف المناطق السكنية وفق القانون الجديد.

وطالب من جميع المحافظين الاستفادة من تصريحات وخبرات الدكتور إبراهيم صابر فى مثل هذه الملفات والقضايا الشائكة.

