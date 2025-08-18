التقديم أول أكتوبر.. كيف تحصل على شقق بديلة لوحدات الإيجار القديم؟

تستعد وزارة الإسكان في مصر، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لبدء تلقي طلبات المستأجرين الذين يتوافقون مع القواعد والشروط المطلوبة للحصول على وحدات سكنية بديلة.

ويأتي هذا الإجراء وفقًا للمادة رقم (8) من القانون الذي يتعامل مع بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث ستبدأ الوزارة هذا التقديم اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.

تعديلات قانون الإيجار القديم

تنص تعديلات قانون الإيجار القديم على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.

كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.

وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.

أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.

شروط الشقق البديلة للإيجار القديم

سيتمكن المستأجرون من تقديم طلباتهم من خلال منصة إلكترونية مخصصة أو عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، على أن تستمر فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر،

تضم إجراءات التقديم والأوراق المطلوبة ما يلي:

طلب مباشر: يجب تقديم الطلب بشكل مباشر من المستأجر الأصلي أو من يمتلك حق امتداد عقد الإيجار.

صورة من عقد الإيجار: يجب تقديم صورة توضح عقد الإيجار للمستأجر الأصلي.

مستندات العلاقة الإيجارية: يتطلب تقديم مستندات تثبت استمرارية العلاقة الإيجارية وفقًا لعقد الإيجار.

إقرار إخلاء: يجب أن يتضمن الطلب إقرارًا بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة.

صورة البطاقة القومية: يتعين تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي، أو بطاقة الرقم القومي للشخص الذي يمتد إليه العقد (للزوج والزوجة).

شهادات الميلاد: يجب تقديم صورة من شهادات ميلاد الأبناء القصر وبطاقة الرقم القومي للبالغين.

وفيما يلي أوراق تقديم إضافة للحالات خاصة:

الزواج: قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.

الطلاق: يجوز تقديم قسيمة الطلاق مع قرار التمكين بالنسبة للمطلقة الحاضنة.

الوفاة: يتطلب الأمر تقديم شهادة وفاة الزوج بالإضافة إلى إشهاد وفاة ووراثة.

بالنسبة لذوي الهمم: يجب عليهم تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية كجزء من إجراءات التقديم.