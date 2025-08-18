اجتماعات مكثفة بشأن الإيجار القديم وإزالة التعديات بمحافظة الغربية| ما الذي يحدث؟

عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقة الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء بشأن الإيجار القديم وإزالة التعديات، اجتماعا موسعًا لليوم الثاني على التوالي بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد انور السكرتير العام للمحافظة ،المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري ادارات الإسكان وأملاك الدولة والإيرادات، وذلك لمتابعة وتنفيذ التكليفات الصادرة عن مجلس الوزراء، وخاصة ما يتعلق بملفات الإيجار القديم وإزالة التعديات وحماية أملاك الدولة، في إطار الحرص على سرعة تفعيل القرارات الحكومية على أرض الواقع.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ مع الحضور آليات تنفيذ ما ورد من تكليفات حكومية بشكل تفصيلي، حيث استعرض خطة تشكيل لجان متخصصة لحصر الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم تنفيذًا للقانون الجديد، مؤكدًا أن هذه اللجان ستضم عناصر فنية وقانونية لضمان الدقة والشفافية في رصد البيانات، مع تحميل المواطنين مسؤولية تقديم معلومات صحيحة عن الوحدات محل الحصر، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعكس الواقع الفعلي.

كما استعرض الاجتماع الإجراءات الخاصة بحصر الأراضي المتاحة داخل الأحوزة العمرانية على مستوى المحافظة، تنفيذًا للتكليفات الحكومية التي شملت الحصر على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لتسليمها إلى وزارة الإسكان لبدء تنفيذ مشروعات سكنية جديدة بديلة لنظام الإيجار القديم، حيث أكد “الجندي” أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الدولة لتوفير بدائل آمنة وعصرية تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في تحسين جودة الحياة.

إزالة التعديات

وفي ملف إزالة التعديات، استمع محافظ الغربية إلى تقارير تفصيلية من رؤساء المراكز والمدن حول معدلات تنفيذ الإزالات التي تمت خلال الأيام الماضية في إطار الموجة الجديدة، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات والتعامل الفوري مع أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا أن الإزالة في المهد هي السبيل الأمثل للحفاظ على الحقوق العامة وصون الرقعة الزراعية.

واختتم محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على أن كافة القيادات التنفيذية ملزمة بسرعة تنفيذ توجيهات الحكومة بدقة وشفافية، مشددًا على أن المتابعة ستكون يومية سواء من داخل الديوان أو من خلال الجولات الميدانية، لضمان التنفيذ الفعلي وتحقيق المصلحة العامة.