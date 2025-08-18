قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة تعقد اجتماعًا لبحث مستجدات منظومة زراعة الأعضاء
"العمل" و"التضامن" و"الطفولة والأمومة" يجتمعون لوضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال
زيلينسكي: بوتين يتعمد إضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام
فاجعة بونر: أكثر من 270 قتيلًا ومئات المفقودين في فيضانات شمال غرب باكستان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2025 في الجيزة
فدوي عابد: طارق العريان سر حماسي لـ "السلم والثعبان 2“.. وتفرغت للتمثيل منذ سنوات l حوار
من أمام معبر رفح.. وزيرة التضامن: دعم مصر لغزة ليس استجابة لأزمة بل جزء أصيل من سياستها
بديل بطاقة التموين بمزايا أوسع وإجراءات ميسرة| واقتصادي: صورة لتحقيق العدالة الاجتماعية
ظهرت الآن.. نتيجة اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر هذا الرابط
وزير الخارجية: برامج تدريبية لعناصر فلسطينية لتأهيلها على تولي مهمة الأمن فى القطاع
رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان
وزير الخارجية: أوهام إسرائيل الكبرى عبث.. ونتمسك بالسلام العادل والشامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

اجتماعات مكثفة بشأن الإيجار القديم وإزالة التعديات بمحافظة الغربية| ما الذي يحدث؟

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقة الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء بشأن الإيجار القديم وإزالة التعديات، اجتماعا موسعًا لليوم الثاني على التوالي بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد انور السكرتير العام للمحافظة ،المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري ادارات الإسكان وأملاك الدولة والإيرادات، وذلك لمتابعة وتنفيذ التكليفات الصادرة عن مجلس الوزراء، وخاصة ما يتعلق بملفات الإيجار القديم وإزالة التعديات وحماية أملاك الدولة، في إطار الحرص على سرعة تفعيل القرارات الحكومية على أرض الواقع.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ مع الحضور آليات تنفيذ ما ورد من تكليفات حكومية بشكل تفصيلي، حيث استعرض خطة تشكيل لجان متخصصة لحصر الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم تنفيذًا للقانون الجديد، مؤكدًا أن هذه اللجان ستضم عناصر فنية وقانونية لضمان الدقة والشفافية في رصد البيانات، مع تحميل المواطنين مسؤولية تقديم معلومات صحيحة عن الوحدات محل الحصر، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعكس الواقع الفعلي.

كما استعرض الاجتماع الإجراءات الخاصة بحصر الأراضي المتاحة داخل الأحوزة العمرانية على مستوى المحافظة، تنفيذًا للتكليفات الحكومية التي شملت الحصر على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لتسليمها إلى وزارة الإسكان لبدء تنفيذ مشروعات سكنية جديدة بديلة لنظام الإيجار القديم، حيث أكد “الجندي” أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الدولة لتوفير بدائل آمنة وعصرية تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في تحسين جودة الحياة.

إزالة التعديات 

وفي ملف إزالة التعديات، استمع محافظ الغربية إلى تقارير تفصيلية من رؤساء المراكز والمدن حول معدلات تنفيذ الإزالات التي تمت خلال الأيام الماضية في إطار الموجة الجديدة، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات والتعامل الفوري مع أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا أن الإزالة في المهد هي السبيل الأمثل للحفاظ على الحقوق العامة وصون الرقعة الزراعية.

واختتم محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على أن كافة القيادات التنفيذية ملزمة بسرعة تنفيذ توجيهات الحكومة بدقة وشفافية، مشددًا على أن المتابعة ستكون يومية سواء من داخل الديوان أو من خلال الجولات الميدانية، لضمان التنفيذ الفعلي وتحقيق المصلحة العامة.

الإيجار القديم الغربية ازالة التعديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

البلوجر لي لي

بسبب المخدرات.. عرض البلوجر لي لي على الطب الشرعي

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث

ترشيحاتنا

بورسعيد | الغرباوي و مستشار مادة التربية الرياضية يتباحثان قضايا المادة

بورسعيد | الغرباوي و مستشار التربية الرياضية يتباحثان قضايا المادة

محافظ بورسعيد يوافق على دراسة مقترح بإنشاء مجلس أمناء للمقابر

محافظ بورسعيد يوافق على دراسة مقترح بإنشاء مجلس أمناء للمقابر

محاضرات الثقافة

محاضرات وورش فنية.. ثقافة جنوب سيناء تحتفل باليوم العالمي للشباب

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تعديل خط طرد تصريف مياه الأمطار بنفق عرابي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

دعاوى قضائية تتهم فولكس فاجن العالمية بالاحتيال في السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات
شاحنات
شاحنات

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد