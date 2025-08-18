قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة
شاهدهما في وضع مخل.. السجن المؤبد لـ ربة منزل وعشيقها أنهيا حياة زوجها بأسيوط
بعد مقترح تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرا إلى 12 ظهرا..كيف نظمها القانون؟
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
تعزيز موارد الدولة الدولارية وتمكين القطاع الخاص.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي
كيف تعالج الكسل عن الصلاة وتحافظ على المداومة عليها؟.. روشتة من الإفتاء
خدمات طبية بأعلى المعايير العالمية..الصحة تبحث مستجدات منظومة زراعة الأعضاء
"العمل" و"التضامن" و"الطفولة والأمومة" يجتمعون لوضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال
زيلينسكي: بوتين يتعمد إضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام
فاجعة بونر: أكثر من 270 قتيلًا ومئات المفقودين في فيضانات شمال غرب باكستان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2025 في الجيزة
فدوي عابد: طارق العريان سر حماسي لـ "السلم والثعبان 2“.. وتفرغت للتمثيل منذ سنوات l حوار
توجيهات رئاسية بتطبيق الذكاء الإصطناعى.. ونواب: خطوة لدعم الاقتصاد الرقمي

أميرة خلف
  • نائب: تطبيق الذكاء الاصطناعي يحقق عوائد كثيرة في مجالات تحسين الخدمات الحكومية والتحول الرقمي
  • نقص الكفاءات ومحدودية الوعي المجتمعي.. برلماني يكشف التحديات أمام تطبيق الذكاء الاصطناعي


وجّه الرئيس السيسي، بوضع استراتيجيات واضحة وقابلة للتنفيذ لتطبيق الذكاء الإصطناعى، مع التركيز على البحث والتطوير والتدريب، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها.


في هذا الصدد، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي، بوضع استراتيجيات واضحة وقابلة للتنفيذ لتطبيق الذكاء الإصطناعى، مؤكدة أن الدولة خلال الآونة الأخيرة سعت إلى تسريع تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال وضع آليات واضحة تضمن تحقيق أقصى استفادة من هذه التكنولوجيا الحديثة.


وعن الآليات المقترحة لتطبيق تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي، 
أفادت" الكسان" في تصريح لـ"صدى البلد " إلى ضرورة إعداد استراتيجية وطنية شاملة تحدد الأولويات والقطاعات المستهدفة، فضلا عن تطوير البنية التحتية الرقمية لدعم الابتكار، إلى جانب الاستثمار في بناء الكوادر البشرية عبر التدريب والتعليم المتخصص، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر في الاقتصاد الرقمي العالمي.


وأكدت عضو البرلمان، أن تطبيقه يحقق عوائد كثيرة في مجالات تحسين الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، دعم قطاعي الصناعة والاقتصاد وذلك عن طريق دعم ريادة الأعمال في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

كما أوضحت عضو النواب، أنه يمكن الاستفادة منه أيضا في مجالات التعليم و تدريب الشباب على مهارات المستقبل بما يتماشى مع سوق العمل، فضلا عن تعزيز أنظمة المراقبة والتحليل الأمني لمواجهة الجرائم الإلكترونية.


من جانبه، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بوضع استراتيجيات واضحة وقابلة للتنفيذ لتطبيق الذكاء الإصطناعى ، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي بمثابة المحرك الرئيسي للنمو والابتكار في مختلف الصناعات والقطاعات.

و أكد"الشوربجي" لـ"صدى البلد" أن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي ، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال عدة محاور رئيسية أبرزها: تعزيز الكفاءة والإنتاجية. و تشجيع الابتكار، إلى جانب تحسين جودة الحياة لاسيما في قطاعي الصحة و التعليم، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة: في مجالات التكنولوجيا والبحث والابتكار.


وأوضح عضو النواب، أن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر يواجه عدة تحديات تعرقل استغلال إمكاناته الكاملة، أبرزها ضعف البنية التحتية الرقمية وقلة انتشار مراكز البيانات المتطورة، إلى جانب نقص الكفاءات ومحدودية الوعي المجتمعي بفوائد هذه التقنيات.


ودعا عضو النواب الدولة إلى ضرورة تبني خطط شاملة لتعزيز البنية التكنولوجية وبناء القدرات البشرية لضمان نجاح التحول الرقمي.

