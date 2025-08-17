أستاذ ملكية فكرية: الذكاء الاصطناعي فتح آفاقًا واسعة لصناعة الفيديوهات من أجل تحقيق الأرباح

أكد الدكتور حسام لطفي، أستاذ الملكية الفكرية، أن مصر تمتلك بالفعل قانونًا خاصًا بمكافحة جرائم حقوق الملكية الفكرية، إلا أن الأزمة تكمن في ضعف تطبيقه على جرائم النشر أو سرقة المحتوى الإلكتروني، موضحًا أن التشريع ينص بوضوح على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة.

نشر مواد غير دقيقة

وأوضح لطفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن المحتوى الصادم أصبح وسيلة شائعة لجذب الانتباه وتحقيق مشاهدات مرتفعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن العديد من هذه المنصات باتت تُسيء إلى شخصيات عامة ومشهورة عبر نشر مواد غير دقيقة أو مضللة.

ولفت أستاذ الملكية الفكرية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستحوذ على 80% من المنصات الإلكترونية حول العالم، وهو ما يعكس حجم السيطرة الأمريكية على سوق التكنولوجيا والإعلام الرقمي عالميًا.

كما أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي فتح آفاقًا واسعة أمام الشباب لصناعة الفيديوهات من أجل تحقيق الأرباح، وهو ما يستلزم في المقابل تشديد الرقابة والتشريعات لضبط استخدام هذه التقنيات الجديدة بما يخدم المصلحة العامة.