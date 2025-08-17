قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يكشف تفاصيل إصابة نبيل عماد دونجا
خبير: احتياطي النقد الأجنبي في مصر يتجاوز 49 مليار دولار لأول مرة
ادعولها.. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام بعد إزالة جزء من البنكرياس
اشتراكات المترو للطلاب.. تخفيض يصل إلى 90% وأسعار تبدأ من 150 جنيهًا
اتصالات النواب: قانون الذكاء الاصطناعي جاهز بنسبة 70%.. ويواجه الجرائم الإلكترونية
من يؤخر صلاة المغرب إلى قبل العشاء بقليل.. 5 أرزاق تجعلك تندم
تشكيل باريس سان جيرمان أمام نانت في الدوري الفرنسي
برلماني: قوة الدولة المصرية وسيادتها خط أحمر أمام أي تهديد إسرائيلي
نائبة: الاستفادة من التقنيات الحديثة تحسن جودة الخدمات للمواطنين
مصطفى محمد يقود تشكيل نانت أمام باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي
جيش الاحتلال: اعترضنا صاروخا أطلق من وسط قطاع غزة
خضع لفحوصات طبية.. الزمالك يُطمئن جماهيره على الحالة الصحية لـ فيريرا
الذكاء الاصطناعي سلاح المنافسة بين الشركات المصنعة للهواتف

احمد الشريف

لم يعد خافياً مدى أهمية حرفي A وI في صناعة الهواتف الذكية هذه الأيام، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي كلمة السر لجذب المستخدمين، خاصة عندما يُطبق بشكل صحيح.

 وبينما نجحت كل من جوجل وسامسونج في تقديم تقنيات واقعية وملموسة، أخفقت آبل في الوفاء بوعودها مع مبادرة Apple Intelligence التي جاءت دون مستوى التوقعات.

إخفاق آبل مع سيري ونجاح جوجل مع Gemini

وقدمت آبل خلال مؤتمر المطورين WWDC 2024 وعوداً كبيرة بشأن قدرات المساعد الشخصي سيري، حيث عرضت كيفية اعتماده على البريد الإلكتروني والرسائل والتقويم والتطبيقات الأخرى لتقديم إجابات ذكية مثل تحديد موعد وصول الطائرة أو تفاصيل الحجز في المطاعم. 

وقد صورت إعلاناً دعائياً يبرز ما وصفته بـ"سيري الشخصي"، إلا أن الإعلان سُحب لاحقاً بعدما اتضح أن هذه المزايا لن تصل للمستخدمين قبل العام المقبل.

في المقابل، تتقدم جوجل بخطوات ثابتة عبر مساعدها الجديد Gemini الذي بدأ بالفعل يحل مكان Google Assistant.

و يعتمد المساعد على الذكاء الاصطناعي التوليدي ويمنح المستخدمين إجابات دقيقة مع إمكانية التوسع في التفاصيل، في تجربة تقترب كثيراً مما يقدمه ChatGPT وتطبيقات المحادثة الذكية الأخرى.

جوجل تكشف عن ميزات الذكاء الاصطناعي في سلسلة Pixel 10

وأصدرت جوجل مقطعاً تشويقياً سلط الضوء على بعض القدرات الذكية التي ستظل متاحة على سلسلة Pixel 10 الجديدة.

و يبدأ الإعلان بسؤال مثير: "ماذا لو كان بإمكان هاتفك القيام بأشياء لا تستطيعها الهواتف الأخرى؟"

إحدى هذه القدرات هي ميزة Super Res Zoom التي تعتمد على التصوير الحاسوبي والذكاء الاصطناعي لالتقاط صور قريبة التفاصيل حتى عند التكبير لمسافات بعيدة جداً، وهو ما يتيح لمستخدمي الهواتف الحصول على صور عالية الجودة من أماكن بعيدة مثل العروض المسرحية أو الحفلات.

كما يشير الإعلان إلى ميزة أخرى باسم Add Me، والتي تسمح للمستخدم بالظهور في صور المجموعات حتى لو كان هو من التقط الصورة.

 إذ يلتقط المستخدم صورة للمجموعة مع ترك مساحة لنفسه، ثم تُلتقط صورة إضافية له منفرداً، ليقوم الذكاء الاصطناعي بدمج الصورتين بسلاسة وكأنه كان جزءاً من الصورة الأصلية منذ البداية.

ترقب الإعلان الرسمي في حدث Made by Google

وتختتم جوجل إعلانها بعبارة لافتة: "ماذا لو طلبت المزيد من هاتفك... وأجابك الهاتف؟"، في إشارة إلى فلسفة الشركة في جعل الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من تجربة الهاتف.

ومن المقرر أن تكشف جوجل المزيد من التفاصيل حول قدرات الذكاء الاصطناعي في سلسلة Pixel 10 خلال حدث Made by Google يوم الأربعاء 20 أغسطس، حيث سيجري أيضاً الإعلان عن Pixel Watch 4 وسماعات Pixel Buds 2a منخفضة التكلفة.

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

وزير التربية والتعليم

"المخالفين هيتحاسبوا".. 8 ممنوعات ومحظورات يجب تجنبها في المدارس بالعام الدراسي الجديد

عزاء والدة صبحي خليل

بحضور نجوم الفن.. صبحي خليل يتلقى واجب العزاء فى والدته بمسجد الحامدية الشاذلية

خالد النبوي و الراحل تيمور تيمور

بكلمات مؤثرة.. خالد النبوي يستعيد ذكرياته مع الراحل تيمور تيمور

أشرف زكي

أشرف زكي ينعى شقيقة الفنان يحيى أحمد ووالدة المخرج محمد عادل النجار

بالصور

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهم بـ سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية| فيديو

شهيد الأبوة

شهيد الأبوة.. القصة الكاملة لوفاة تيمور تيمور غرقا أثناء إنقاذ ابنه

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

