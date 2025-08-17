الذكاء الاصطناعي سلاح المنافسة بين الشركات المصنعة للهواتف

لم يعد خافياً مدى أهمية حرفي A وI في صناعة الهواتف الذكية هذه الأيام، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي كلمة السر لجذب المستخدمين، خاصة عندما يُطبق بشكل صحيح.

وبينما نجحت كل من جوجل وسامسونج في تقديم تقنيات واقعية وملموسة، أخفقت آبل في الوفاء بوعودها مع مبادرة Apple Intelligence التي جاءت دون مستوى التوقعات.

إخفاق آبل مع سيري ونجاح جوجل مع Gemini

وقدمت آبل خلال مؤتمر المطورين WWDC 2024 وعوداً كبيرة بشأن قدرات المساعد الشخصي سيري، حيث عرضت كيفية اعتماده على البريد الإلكتروني والرسائل والتقويم والتطبيقات الأخرى لتقديم إجابات ذكية مثل تحديد موعد وصول الطائرة أو تفاصيل الحجز في المطاعم.

وقد صورت إعلاناً دعائياً يبرز ما وصفته بـ"سيري الشخصي"، إلا أن الإعلان سُحب لاحقاً بعدما اتضح أن هذه المزايا لن تصل للمستخدمين قبل العام المقبل.

في المقابل، تتقدم جوجل بخطوات ثابتة عبر مساعدها الجديد Gemini الذي بدأ بالفعل يحل مكان Google Assistant.

و يعتمد المساعد على الذكاء الاصطناعي التوليدي ويمنح المستخدمين إجابات دقيقة مع إمكانية التوسع في التفاصيل، في تجربة تقترب كثيراً مما يقدمه ChatGPT وتطبيقات المحادثة الذكية الأخرى.

جوجل تكشف عن ميزات الذكاء الاصطناعي في سلسلة Pixel 10

وأصدرت جوجل مقطعاً تشويقياً سلط الضوء على بعض القدرات الذكية التي ستظل متاحة على سلسلة Pixel 10 الجديدة.

و يبدأ الإعلان بسؤال مثير: "ماذا لو كان بإمكان هاتفك القيام بأشياء لا تستطيعها الهواتف الأخرى؟"

إحدى هذه القدرات هي ميزة Super Res Zoom التي تعتمد على التصوير الحاسوبي والذكاء الاصطناعي لالتقاط صور قريبة التفاصيل حتى عند التكبير لمسافات بعيدة جداً، وهو ما يتيح لمستخدمي الهواتف الحصول على صور عالية الجودة من أماكن بعيدة مثل العروض المسرحية أو الحفلات.

كما يشير الإعلان إلى ميزة أخرى باسم Add Me، والتي تسمح للمستخدم بالظهور في صور المجموعات حتى لو كان هو من التقط الصورة.

إذ يلتقط المستخدم صورة للمجموعة مع ترك مساحة لنفسه، ثم تُلتقط صورة إضافية له منفرداً، ليقوم الذكاء الاصطناعي بدمج الصورتين بسلاسة وكأنه كان جزءاً من الصورة الأصلية منذ البداية.

ترقب الإعلان الرسمي في حدث Made by Google

وتختتم جوجل إعلانها بعبارة لافتة: "ماذا لو طلبت المزيد من هاتفك... وأجابك الهاتف؟"، في إشارة إلى فلسفة الشركة في جعل الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من تجربة الهاتف.

ومن المقرر أن تكشف جوجل المزيد من التفاصيل حول قدرات الذكاء الاصطناعي في سلسلة Pixel 10 خلال حدث Made by Google يوم الأربعاء 20 أغسطس، حيث سيجري أيضاً الإعلان عن Pixel Watch 4 وسماعات Pixel Buds 2a منخفضة التكلفة.