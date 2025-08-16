قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جلسة تحفيزية لـ خالد فتحي مع منتخب ناشئي اليد قبل مواجهة آيسلندا بالمونديال ..صور
وزير السياحة عن فيديو المتحف المصري الكبير: مش حاجة حلوة أجيبله شوكولاتة
دوري Nile.. شوط أول سلبي بين سموحة وغزل المحلة ‏
شوط أول سلبي بين الزمالك والمقاولون العرب بالدوري
مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 .. تفاصيل
والد أنغام: هتخرج من المستشفى بكره أو بعده والحالة في تحسن الحمد لله| خاص
موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس
مش أنا خالص| عمرو دياب يثير تفاعل جمهوره بتصريح مفاجئ بسبب خطفوني
اتجاه ميدان لبنان | أجنبية مخمورة تتسبب في حالة رعب أعلى المحور
الأهلي يخسر أمام كييل الألماني ويكتفي بالمركز الرابع في كأس الأبطال الدولية لليد
أمل جديد .. مبادرة لدعم الأسر بالمنوفية تنفذها مؤسسة أبو العينين | تفاصيل
نجوى فؤاد: لم أعتزل الفن ولهذا السبب ابتعدت عنه في الفترة الأخيرة.. فيديو
ميتا تعيد هيكلة وحدة الذكاء الاصطناعي للمرة الرابعة خلال ستة أشهر

احمد الشريف

كشف تقرير لموقع The Information أن شركة Meta (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز META.O) تخطط لإجراء رابع تعديل على جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي خلال ستة أشهر فقط. 

ووفقًا لمصادر مطلعة، ستقوم الشركة بتقسيم وحدة الذكاء الاصطناعي الجديدة Superintelligence Labs إلى أربع مجموعات ابرزهم مختبر جديد يحمل اسم TBD Lab (اختصارًا لـ To Be Determined) و فريق للمنتجات يتضمن مساعد Meta AI و فريق للبنية التحتيةو مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي الأساسي FAIR، المخصص للأبحاث طويلة الأمد.

زوكربيرغ يسابق نحو الذكاء الاصطناعي العام

لم ترد ميتا على طلب للتعليق، بينما لم تتمكن وكالة رويترز من التحقق من صحة التقرير بشكل مستقل.

تأتي هذه الخطوة مع احتدام سباق الذكاء الاصطناعي في وادي السيليكون، حيث يضاعف الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج جهوده لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي العام (AGI) – أنظمة قادرة على التفوق على القدرات العقلية البشرية – بهدف توليد مصادر جديدة للإيرادات.

في وقت سابق، أعادت ميتا تنظيم استراتيجيتها في الذكاء الاصطناعي تحت مظلة Superintelligence Labs، في مسعى اعتُبر عالي المخاطر بعد رحيل عدد من كبار الموظفين وفشل استقبال نموذجها مفتوح المصدر الأخير Llama 4.

تمويل ضخم لمراكز البيانات

بحسب تقارير رويترز، استعانت ميتا بكل من عملاق السندات الأميركي PIMCO وشركة إدارة الأصول البديلة Blue Owl Capital (OWL.N) لقيادة تمويل ضخم بقيمة 29 مليار دولار لتوسيع مراكز بياناتها في ريف لويزيانا.

وفي يوليو الماضي، أكد زوكربيرغ أن الشركة ستنفق مئات المليارات من الدولارات لبناء عدة مراكز بيانات هائلة مخصصة للذكاء الاصطناعي.

قفزة في النفقات الرأسمالية

رفعت ميتا مؤخرًا توقعاتها للإنفاق الرأسمالي السنوي بمقدار ملياري دولار، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 66 مليارًا و72 مليار دولار. 

أوضحت الشركة أن تكاليف بناء بنية تحتية لمراكز البيانات، إضافة إلى تعويضات الموظفين – مع استقطابها لباحثين برواتب ضخمة – ستدفع معدل نمو النفقات لعام 2026 لتجاوز وتيرة 2025.

