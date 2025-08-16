قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور والفيديو.. القصة الكاملة لـ القبض على التيك توكر فراولة وتفاحة
الشاب أخطأ.. وزير السياحة: إحنا بنحمي حقوق الدولة بما فعلناه تجاه فيديو المتحف المصري الكبير
د. محمود عنبر: قمة ألاسكا لم تنتج حلولًا لأوكرانيا.. وسياسات واشنطن ضبابية
وزير السياحة والآثار: وجهت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفيديو الترويجي للمتحف الكبير
حالة الطقس غدا .. «صيف وشتا مع بعض» وتحذير من حر وعواصف وأمطار
وزير السياحة والآثار عن فيديو المتحف المصري الكبير: لست ضد الشاب.. لكن يجب احترام الملكية الفكرية
وزير السياحة: أنا مش شايف إبداع في فيديو الشاب عبد الرحمن عن المتحف المصري الكبير
إنبي ضد وادي دجلة.. الفريق البترولي يحقق الفوز بالدوري
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025
رفض إدانة التطبيع.. جمال عبد الرحيم منتقدا موقف اتحاد الصحفيين العرب
أنا وجوزي وبنتي مش كدا أبدا | أسما شريف منير تنتقد مشهدا مثيرا في الساحل
الدباغ وكايد يقودان هجوم الزمالك في مواجهة المقاولون بالدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سام ألتمان: نحن نعيش فقاعة ذكاء اصطناعي.. لكنها قد تكون مكسبًا صافياً للاقتصاد

احمد الشريف

اعترف الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، بأنه يعتقد أن السوق يعيش بالفعل فقاعة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. 

ففي مقابلة مطولة مع The Verge وعدد من الصحفيين، قال ألتمان: “هل نحن في مرحلة يبالغ فيها المستثمرون بحماسهم تجاه الذكاء الاصطناعي؟ رأيي هو نعم.”

وشبّه ألتمان الوضع الحالي بفقاعة الإنترنت في تسعينيات القرن الماضي، حين قفزت تقييمات الشركات الناشئة بشكل هائل قبل انهيارها عام 2000. 

وأضاف: “عندما تحدث الفقاعات، يبالغ أشخاص أذكياء في تقدير حقيقة أساسية.التكنولوجيا كانت مهمة فعلًا. الإنترنت كان صفقة ضخمة. لكن الناس بالغوا في حماسهم”.

شركات ناشئة صغيرة بتقييمات خيالية

اعتبر ألتمان أنه من “الجنون” أن تحصل بعض شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة التي لا تضم سوى “ثلاثة أشخاص وفكرة” على تمويلات بتقييمات مرتفعة للغاية، مضيفًا: “هذا سلوك غير عقلاني. هناك من سيتعرض لخسائر فادحة”.

خلال العام الماضي فقط، جمعت عدة شركات ناشئة مليارات الدولارات، منها Safe Superintelligence التي أسسها الشريك المشارك في OpenAI إيليا سوتسكيفر، وThinking Machines التي تقودها ميرا موراتي، المديرة التقنية السابقة لـ OpenAI.

“سيخسر البعض مبالغ هائلة.. لكن الاقتصاد سيربح”

أكد ألتمان أن الخسائر حتمية: “سيخسر شخص ما مبلغًا هائلًا من المال، بينما سيحقق آخرون أرباحًا ضخمة. اعتقادي الشخصي – رغم أنني قد أكون مخطئًا – هو أن النتيجة ستكون ربحًا صافياً كبيرًا للاقتصاد.”

استعدادات OpenAI للمرحلة المقبلة

رغم تحذيراته من الفقاعة، يبدو أن ألتمان واثق من قدرة OpenAI على النجاة منها، قائلًا: “يجب أن تتوقعوا أن تنفق OpenAI تريليونات الدولارات على بناء مراكز بيانات في المستقبل القريب، ويجب أن تتوقعوا أيضًا أن يقلق كثير من الاقتصاديين حيال ذلك.”

ذكاء اصطناعي OpenAI The Verge

