إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خبير ملكية فكرية: الذكاء الاصطناعي يسهل التلاعب بالمحتوى ويهدد الشخصيات العامة

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
رنا عبد الرحمن

قال الدكتور حسام لطفي، أستاذ الملكية الفكرية، إن التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية قائمة بالفعل، وجميع أشكال التعديات منصوص عليها في القانون، إلا أن الأزمة تكمن في ضعف التنفيذ.

وأوضح لطفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تتيح لأي شخص تحويل أي مادة إلى فيديو، الأمر الذي فتح المجال أمام ملايين المستخدمين حول العالم.

وأشار إلى أن خطورة هذه التقنيات لم تعد تقتصر على مجالات الدين أو الجنس أو السياسة، بل امتدت إلى التلاعب بالمحتوى عبر تحريك الشفاه ومزامنة الأصوات مع كلمات لم تصدر عن الشخص في الأصل.

ولفت أستاذ الملكية الفكرية إلى أن الولايات المتحدة تستحوذ على نحو 80% من المنصات الإلكترونية عالميًا، مؤكدًا أن بعض هذه المنصات تُسيء إلى الشخصيات العامة والمشهورة.

https://www.youtube.com/live/ntec8N0NYlE?si=Gc-MsCtwvXDO1K16

الذكاء الاصطناعي صدى البلد أحمد موسى مصر

