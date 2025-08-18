نقص الكفاءات ومحدودية الوعي.. برلماني يكشف تحديات تطبيق الذكاء الاصطناعي

أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بوضع استراتيجيات واضحة وقابلة للتنفيذ لتطبيق الذكاء الإصطناعى ، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي بمثابة المحرك الرئيسي للنمو والابتكار في مختلف الصناعات والقطاعات.

و أكد"الشوربجي" لـ"صدى البلد" أن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي ، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال عدة محاور رئيسية أبرزها: تعزيز الكفاءة والإنتاجية. و تشجيع الابتكار، إلى جانب تحسين جودة الحياة لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة: في مجالات التكنولوجيا والبحث والابتكار.



وأوضح عضو النواب، أن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر يواجه عدة تحديات تعرقل استغلال إمكاناته الكاملة، أبرزها ضعف البنية التحتية الرقمية وقلة انتشار مراكز البيانات المتطورة، إلى جانب نقص الكفاءات ومحدودية الوعي المجتمعي بفوائد هذه التقنيات.



ودعا عضو النواب الدولة إلى ضرورة تبني خطط شاملة لتعزيز البنية التكنولوجية وبناء القدرات البشرية لضمان نجاح التحول الرقمي.

وتجدر الاشارة إلى أن الرئيس السيسي، وجّه بوضع استراتيجيات واضحة وقابلة للتنفيذ لتطبيق الذكاء الإصطناعى، مع التركيز على البحث والتطوير والتدريب، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها.