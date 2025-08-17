اتصالات النواب: قانون الذكاء الاصطناعي جاهز بنسبة 70%.. ويواجه الجرائم الإلكترونية

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه تم الانتهاء من إعداد نحو 70% من مشروع قانون الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن التشريع الجديد يستهدف دعم الإيجابيات والاستثمارات، إلى جانب مواجهة السلبيات بكل صورها.

وأوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن القانون يتماشى مع التطور التكنولوجي ويحدد مجالات الاستخدام بما يضمن تنظيم هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن عقوبات على جرائم الذكاء الاصطناعي مثل “التقليد” و"سرقة المحتوى"، إضافة إلى تصنيف الأنشطة المختلفة المرتبطة بهذا المجال.

ولفت رئيس لجنة الاتصالات، إلى أن القانون سيُطبق على القطاعات الخدمية كافة، ومنها قطاع الصحة، مؤكدًا أن هناك جهات تنفيذية جاهزة بالفعل للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير مجالات عملها.