عضو المجلس الوطني الفلسطيني: مصر سند لفلسطين وتقدم الدعم منذ النكبة
المقترح المصري القطري.. مفتاح إنقاذ غزة من الكارثة الإنسانية
جايه تتكلم دلوقتي.. المنتج أحمد السبكي يهاجم طليقة سفاح التجمع مطلقة
مروان حمدي لاعب الإسماعيلي يخضع لجراحة ناجحة في قدمه اليمنى
ضياء رشوان: الوسيطان المصري والقطري قاما بإعداد مقترح جديد استنادا إلى مقترح ويتكوف
هل يجوز للمرأة مصافحة زميلها في العمل؟.. أمين الإفتاء يجيب
وزير الزراعة: نبحث مع وزارة البيئة الاستفادة من المخلفات الزراعية في توليد الطاقة
كم ركعة صلاة العشاء الفرض والسنة؟.. صلها 6 ركعات بالخطوات
بذلة جديدة لـ زيلينسكي.. ترامب يجتمع برئيس أوكرانيا بعد آخر لقاء عاصف (تفاصيل)
30 سلعة مخفضة.. أسعار السلع التموينية على بطاقات الدعم
حبس المتهم بالتعدي على زوجة شقيقه بقرية هرية بالزقازيق 4 أيام
أول رد فعل روسي على قمة ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض
المستندات المطلوبة لحجز وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. خطوة بخطوة

المستندات المطلوبة لحجز وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. خطوة بخطوة
المستندات المطلوبة لحجز وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. خطوة بخطوة
عبد العزيز جمال

نشرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنفوجرافاً توضيحياً يشرح آليات تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات بديلة طبقاً للقواعد والإجراءات المقررة بالقانون الجديد، وذلك ابتداءً من الأول من أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر كاملة. 

وتتيح الوزارة للمستفيدين تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

تطبيق المادة 8 من قانون الإيجارات الجديد

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للمادة رقم (8) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تنص على توفير وحدات بديلة للمستأجرين المنطبق عليهم الشروط.

طرق تقديم الطلب

حددت الوزارة ثلاث طرق لتلقي الطلبات:
1- من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية
2- عبر المنصة الإلكترونية الموحدة بعد إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة
3- إدخال البيانات عبر النموذج الإلكتروني المعتمد للطلب

الفئات المستفيدة

جاء في تفاصيل الوزارة أن نموذج الطلب يتيح الاختيار بين فئتين رئيسيتين:

الوحدات السكنية: يحق التقديم للمستأجر الأصلي الذي حرر عقد الإيجار باسمه، أو زوجه الذي امتد إليه العقد، وكذلك المستأجر الذي امتد له العقد قبل العمل بالقانون الجديد.

الوحدات غير السكنية: يحق التقديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، مع تحديد عنوان العقار ونظام التخصيص المطلوب سواء كان إيجاراً أو تمليكاً، إلى جانب تحديد النطاق الجغرافي المطلوب.

المستندات المطلوبة للوحدات السكنية

تضمنت التعليمات مجموعة من المستندات الإلزامية تشمل:

  • طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار
  • صورة عقد الإيجار والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية
  • إقرار رسمي بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة الجديدة
  • صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو من امتد إليه العقد (للزوج والزوجة)
  • شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين
  • مستندات تثبت الحالة الاجتماعية (قسيمة الزواج أو الطلاق، شهادة الوفاة في حالة وفاة الزوج، إشهاد وفاة ووراثة عند اللزوم)
  • شهادة تأهيل أو بطاقة خدمات حكومية لذوي الهمم أو شهادة من اللجنة الطبية المختصة

المستندات المطلوبة للوحدات غير السكنية

أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فتضاف مستندات تثبت مزاولة النشاط بشكل رسمي مثل:

  • صورة البطاقة الضريبية
  • مستخرج رسمي من السجل التجاري
  • ترخيص مزاولة النشاط إن وجد

مستندات إثبات الدخل

شددت وزارة الإسكان على ضرورة تقديم ما يثبت دخل الأسرة، وجاءت المتطلبات كالآتي:

  1. العاملون بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال: شهادة معتمدة من جهة العمل موضح بها صافي الدخل السنوي أو الشهري
  2. العاملون بالقطاع الخاص: شهادة معتمدة موضح بها صافي الدخل السنوي أو الشهري، ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية للجهة
  3. أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية: مستند يفيد التسجيل بمصلحة الضرائب، شهادة محاسب قانوني معتمد موضح بها صافي الدخل، إلى جانب صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية
  4. الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات للأرملة أو أصحاب المعاشات، وصورة مستند النفقة للمطلقة

أشارت الوزارة إلى أن الجهات المختصة قد تطلب مستندات إضافية لاستكمال البيانات، وذلك حسب طبيعة كل طرح على حدة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية وتوفير بدائل مناسبة تضمن حقوق جميع الأطراف.

