متحدث الوزراء يكشف موعد اعتماد محددات الحصول على السكن البديل بقانون الإيجار القديم

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إن وزارة الإسكان ستبدأ في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على الوحدات البديلة للوحدات السكنية المؤجرة بداية من أكتوبر المقبل.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى على أن المنصة سوف تعمل خلال فترة ثلاثة أشهر بداية من أول أكتوبر، ومن خلال تلك المنصة سيتم حصر كافة الأعداد للوحدات المطلوبة، وبالتالي ستبدأ عملية تخصيص الوحدات والعمل على الانتهاء منها قبل انتهاء الفترة الانتقالية.

منح تخصيص المساكن

ولفت إلى أن الحكومة ستعتمد خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء المعايير والأولويات التي على أساسها سيتم منح تخصيص المساكن للراغبين من المواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، كما سيتم تحديد الأولويات.