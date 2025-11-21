البامية بـ 60 جنيه .. شعبة الخضروات تكشف مفاجأة عن الأسعار

كشف إبراهيم الحداد، عضو شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار البامية، خلال الفترة الأخيرة ووصولها لـ 60 جنيه، وقال إن السبب في ذلك قلة المعروض لأننا في نهاية الموسم، والموجود منها بشاير، وهي الآن تودع الأسواق.

وأضاف عضو شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن سعر البامية في سوق الجملة تسجل 45 جنيه، وأن السعر الحالي عادل وليس مبالغ فيه، وأنه سعرها قد يصل للجمهور بعد إضافة تكلفة النقل والإيجار، فقد تختلف من مكان لـ مكان.

ولفت إلى أن أي سلعة يحدد سعرها بالعرض والطلب، وأن التاجر يشتري من سوق الجملة بسعر، وبعد ذلك يقوم بإضافة تكلفة النقل، والربح، ويقوم بفرز السلعة لأن بها يكون غير صالح.

سعر البامية

وأوضح أن سعر البامية يكون منخفض في أشهر 5 و6 و7 و8 لكن الفترة الحالية لا توجد كميات كبيرة من البامية في الأسواق، لذلك السعر مرتفع الآن.