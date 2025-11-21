قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا تعتمد محمد كتوب مندوبا لها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الجمعة اعتماد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدكتور محمد كتوب.

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

وقال وزير الخارجية السوري إن هذا القرار جاء التزاماً من دمشق بإغلاق صفحة الإرث الأسود الذي خلّفه النظام البائد.

وقدم الشيباني الشكر والتقدير لدولة قطر على دعمها المتواصل منذ بداية التحرير في هذا الملف المعقد.

وأوضحت وزارة الخارجية السورية أن هذا القرار جاء نتيجة جهود دبلوماسية مكثفة خلال الأشهر الماضية، حيث اعتمدت اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بدعم 151 دولة، قرارًا يشيد بالتعاون الإيجابي والمتقدم بين سوريا والمنظمة.

عودة سوريا إلى نظام سويفت

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بأن دمشق عادت إلى نظام المدفوعات الدولي "سويفت" SWIFT بعد 14 عاما من الاستبعاد.

وأعلن مصرف سوريا المركزي، عن إرسال أول رسالة رسمية عبر نظام المدفوعات الدولي "سويفت" SWIFT إلى جميع مراسلي المصرف حول العالم، بحسب ما أفادت به وكالة "سانا".

وجاءت عودة سوريا إلى نظام سويفت بعد انقطاع دام 14 عاما بسبب العقوبات الغربية التي كانت مفروضة ضد دمشق، وتعد هذه الخطوة إنجازا مهما في مساعي البلاد لإعادة الاندماج في النظام المالي العالمي.

