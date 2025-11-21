عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بأن دمشق عادت إلى نظام المدفوعات الدولي "سويفت" SWIFT بعد 14 عاما من الاستبعاد.

عودة سوريا إلى نظام سويفت

وأعلن مصرف سوريا المركزي، عن إرسال أول رسالة رسمية عبر نظام المدفوعات الدولي "سويفت" SWIFT إلى جميع مراسلي المصرف حول العالم، بحسب ما أفادت به وكالة "سانا".

وجاءت عودة سوريا إلى نظام سويفت بعد انقطاع دام 14 عاما بسبب العقوبات الغربية التي كانت مفروضة ضد دمشق، وتعد هذه الخطوة إنجازا مهما في مساعي البلاد لإعادة الاندماج في النظام المالي العالمي.

وأشارت هذه الخطة إلى جهود الحكومة السورية لجذب التجارة والاستثمار بعد رفع العقوبات الأمريكية الشهر الماضي.

سقوط النظام في سوريا

يذكر أن نظام الأسد سقط في ديسمبر الماضي، بعد الانهيار الكبير للجيش السوري أمام التنظيمات المسلحة في عدد من المدن أبرزها إدلب وحلب وصولا إلى العاصمة دمشق، حيث سيطرت التنظيمات المسلحة على أغلب المدن وهرب الرئيس بشار الأسد إلى موسكو.