قنصل مصر في ميلانو : الناخبون حضروا إلى اللجان من أغلب المحافظات

قال القنصل وليد عثمان، قنصل عام مصر في ميلانو ورئيس اللجنة الفرعية المعنية بالأساس بالمواطنين في شمال إيطاليا، إن الجالية المصرية أثبتت أنها متنوعة جدا حيث أتي إلينا ناخبين من كل المحافظات تقريبا.

وأضاف وليد عثمان، في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج، أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة تامة مقدما الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات وإدارة الدعم الفني.

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا لمتابعة سير العملية الانتخابية وتصويت الناخبين في انتخابات مجلس النواب 2025 في السفارات والقنصليات الأجنبية.

وأكد عدد من سفراء مصر في الخارج على حسن سير العملية الانتخابية وأن الأمور تسير على ما يرام دون أي عقبات أو معوقات.

كما أكد عدد من السفراء على زيادة الإقبال في بعض اللجان في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مشيدين بحسن التعامل مع إدارة الدعم الفني بالهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية.