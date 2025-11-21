المجمع المقدس يوضح موقفه من خدمة الشماسات بشرقي كندا

اجتمعت اليوم الجمعة الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥ اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، وفي حضور نيافة الحبر الجليل الأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرقي كندا.

وبعد مناقشة نيافته في بعض الأمور الرعوية بالإيبارشية، اتضح أنه قد اختلط على نيافته الأمر في موضوع إقامة فتيات كشماسات، وعليه يعتبر الأمر كأنه لم يكن.

طلب نيافة الحبر الجليل الأنبا بولس من قداسة البابا بأن يأخذ فترة خلوة وهدوء بدير السيدة العذراء البرموس خلال صوم الميلاد الذي يبدأ بعد أيام وحتى بداية العام الجديد، وقد وافق قداسة البابا على ذلك.