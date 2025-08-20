قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يقبل الله التوبة رغم تكرار الذنب ذاته؟.. الإفتاء تجيب
الخارجية الفلسطينية تدين مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني الجديد في منطقة "E1"
ماكرون: خطة احتلال غزة ستجر المنطقة إلى ساحة حرب
القاهرة الإخبارية: الجيش الإسرائيلي يحاول تطويق غزة من ثلاثة محاور
عمر طاهر ينضم إلى شاشة التليفزيون المصري
الرئيس السيسي وماكرون يؤكدان تعزيز الشراكة المصرية الفرنسية والتنسيق بشأن قضايا الشرق الأوسط
مطالب فلسطينية بوقف العدوان وخطة إسرائيلية للسيطرة على غزة.. فإلى متى يستمر التصعيد؟
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025
سعر الذهب اليوم عيار 21 مفاجأة
الرئيس السيسي يستعرض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة وتخفيف معاناة المدنيين
البنتاجون يخطط لإنفاق أكثر من 3.5 مليار دولار لتعويض دعم إسرائيل
قرار عاجل من المحكمة بشأن سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر
وزير الإسكان يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالعبور الجديدة

آية الجارحي

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز العبور الجديدة، لمتابعة سير العمل به والاطمئنان علي توفير كافة التيسيرات للمواطنين المترددين على المركز، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز العبور الجديدة.

واستمع المهندس شريف الشربيني إلى شرح تفصيلي حول ‏آلية العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، حيث يتكون المركز من 21 شباكا ويوجد شباك خاص بذوي الهمم كما يقدم المركز العديد من الخدمات والمعاملات مثل معاملات التعاقد على الكهرباء والغاز والمياه وأيضا كروت مسبقة الدفع كما يتم عمل معاملات لإصدار الترخيص واستلام الوحدات السكنية، ويتم التعامل مع خزينة الجهاز عن طريق الدفع الإلكتروني.

وخلال الزيارة، تحدث الوزير مع العاملين بالمركز والمواطنين، حيث اطمأن على توفير كافة الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم، مشيرًا إلى أن توفير الخدمات للمواطنين يأتي على رأس أولويات ملفات عمل الوزارة.

عمارات مشروع الإسكان الاجتماعي

وانتقل وزير الإسكان لتفقد أعمال تنفيذ عمارات مشروع الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان العاشر، والتي تشمل ٦٦ عمارة سكنية تقع ضمن "عمارات النزهة"، بإجمالي ١٥٨٤ وحدة سكنية، حيث تابع معدلات التنفيذ والتشطيبات الجارية داخل الوحدات وخارجها، موجّهًا بضرورة الالتزام الكامل بالجودة والمواصفات الفنية، وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق البرامج الزمنية المعتمدة، لتسليم ماتبقى من وحدات للحاجزين.

وتابع الوزير خلال الجولة، موقف الأعمال في مشروع "ديارنا" بالحي ٣٧، حيث تم متابعة الأعمال الإنشائية الجارية والتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية والمواصفات الفنية، ويضم المشروع عدد 99 عمارة سكنية بإجمالي 2574 وحدة.

كما شملت الجولة متابعة أعمال المرحلة السادسة التي تضم ١٢٥ عمارة سكنية بإجمالي نحو ٣٠٠٠ وحدة، حيث تفقد المهندس شريف الشربيني احدى الوحدات بالمشروع، كما تجول بمكونات المشروع التي يجري بها تنفيذ أعمال الإنشاء والتشطيب والمرافق. 

وانتقل المهندس شريف الشربيني لمتابعة سير العمل بمشروعات مرافق الأراضي المضافة بمنطقة الأمل سابقًا، حيث تفقد أعمال تنفيذ شبكات المرافق بمجاورة رقم ٢ بالحي ٢٩، والتي تضم قطع أراضٍ بمساحات ٥٠٠ م²، وشملت الجولة متابعة تنفيذ شبكات المياه، والصرف الصحي، والري، إلى جانب أعمال الفرمة والطرق الداخلية تمهيدًا لاستكمال التنفيذ وتسليم الأراضي للسادة الملاك قريبا.

وفي ختام الجولة، وجه الوزير بتكثيف التواجد الميداني لجميع الإدارات المعنية، ومتابعة تنفيذ الأعمال يوميًا، والعمل على إزالة أي معوقات بشكل فوري، للانتهاء من ترفيق الأراضي في التوقيتات المحددة.

الرئيس السيسي يستعرض جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة.. وانخفاض أسعار الذهب والدولار |أخبار التوك شو

وزير خارجية إيران: لم نصل إلى مرحلة تسمح بمحادثات نووية فعالة مع واشنطن

ارتفاع عدد ضحايا قصف مراكز المساعدات في غزة إلى 2018 شهيدًا و14947مصابًا

طريقة عمل الدجاج المشوي بصوص الباربيكيو

القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة

طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند في 10 دقائق

القوات المسلحة تنظم زيارة للإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات إلى الوحدات الخاصة البحرية

