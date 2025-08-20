وزير الإسكان يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالعبور الجديدة

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز العبور الجديدة، لمتابعة سير العمل به والاطمئنان علي توفير كافة التيسيرات للمواطنين المترددين على المركز، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز العبور الجديدة.

واستمع المهندس شريف الشربيني إلى شرح تفصيلي حول ‏آلية العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، حيث يتكون المركز من 21 شباكا ويوجد شباك خاص بذوي الهمم كما يقدم المركز العديد من الخدمات والمعاملات مثل معاملات التعاقد على الكهرباء والغاز والمياه وأيضا كروت مسبقة الدفع كما يتم عمل معاملات لإصدار الترخيص واستلام الوحدات السكنية، ويتم التعامل مع خزينة الجهاز عن طريق الدفع الإلكتروني.

وخلال الزيارة، تحدث الوزير مع العاملين بالمركز والمواطنين، حيث اطمأن على توفير كافة الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم، مشيرًا إلى أن توفير الخدمات للمواطنين يأتي على رأس أولويات ملفات عمل الوزارة.

عمارات مشروع الإسكان الاجتماعي

وانتقل وزير الإسكان لتفقد أعمال تنفيذ عمارات مشروع الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان العاشر، والتي تشمل ٦٦ عمارة سكنية تقع ضمن "عمارات النزهة"، بإجمالي ١٥٨٤ وحدة سكنية، حيث تابع معدلات التنفيذ والتشطيبات الجارية داخل الوحدات وخارجها، موجّهًا بضرورة الالتزام الكامل بالجودة والمواصفات الفنية، وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق البرامج الزمنية المعتمدة، لتسليم ماتبقى من وحدات للحاجزين.

وتابع الوزير خلال الجولة، موقف الأعمال في مشروع "ديارنا" بالحي ٣٧، حيث تم متابعة الأعمال الإنشائية الجارية والتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية والمواصفات الفنية، ويضم المشروع عدد 99 عمارة سكنية بإجمالي 2574 وحدة.

كما شملت الجولة متابعة أعمال المرحلة السادسة التي تضم ١٢٥ عمارة سكنية بإجمالي نحو ٣٠٠٠ وحدة، حيث تفقد المهندس شريف الشربيني احدى الوحدات بالمشروع، كما تجول بمكونات المشروع التي يجري بها تنفيذ أعمال الإنشاء والتشطيب والمرافق.

وانتقل المهندس شريف الشربيني لمتابعة سير العمل بمشروعات مرافق الأراضي المضافة بمنطقة الأمل سابقًا، حيث تفقد أعمال تنفيذ شبكات المرافق بمجاورة رقم ٢ بالحي ٢٩، والتي تضم قطع أراضٍ بمساحات ٥٠٠ م²، وشملت الجولة متابعة تنفيذ شبكات المياه، والصرف الصحي، والري، إلى جانب أعمال الفرمة والطرق الداخلية تمهيدًا لاستكمال التنفيذ وتسليم الأراضي للسادة الملاك قريبا.

وفي ختام الجولة، وجه الوزير بتكثيف التواجد الميداني لجميع الإدارات المعنية، ومتابعة تنفيذ الأعمال يوميًا، والعمل على إزالة أي معوقات بشكل فوري، للانتهاء من ترفيق الأراضي في التوقيتات المحددة.