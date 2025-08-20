رئيس التنظيم والإدارة: لم يتم إلغاء تكليف المهن الطبية

أكد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن تكليف المهن الطبية مستمر ولم يتم إلغاؤه، موضحاً أن الدولة حريصة على تلبية احتياجات القطاع الصحي من الكوادر البشرية بشكل يضمن استدامة تقديم الخدمة الطبية بكفاءة.

وأوضح نبيل خلال لقاؤه اليوم مع عدد من الصحفيين أن خريجي كليتي الطب البشري والتمريض يتم تكليفهم بنسبة 100% سنوياً، لتغطية الاحتياجات الفعلية لمستشفيات وزارة الصحة والجهات التابعة.

وأضاف أن تخصصات العلاج الطبيعي، وطب الأسنان، والصيدلة يتم تكليف خريجيها وفقاً للاحتياجات التي تحددها وزارة الصحة والسكان، بما يحقق التوازن بين عدد الخريجين والمتطلبات الفعلية للمنظومة الصحية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه الآليات إلى ضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الطبية، وتوزيعها بما يخدم مصلحة المواطنين ويرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة.