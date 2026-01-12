قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من هزيمة 0-3 إلى ذهب السوبر الأسباني.. فليك يعيد برشلونة لمنصات التتويج في 10 مباريات
تعليم القليوبية تحقق في تداول امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي
الوزراء: 15% من المواطنين يرون أن التغير المناخي يمثل خطورة على مصر
خطوات إيجابية.. سفير القاهرة في بيروت: جهود مصرية مكثفة لخفض التصعيد بجنوب لبنان
«زاد العزة» 114 تحمل أكثر من 7 آلاف طن مساعدات إنسانية وشتوية لغزة
برئاسة عبلة الهواري.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 بالعاصمة الجديدة
كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وبارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي
الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث ستديرها 3 سيدات
تحقيق العدالة الجغرافية والتخصصية.. أخبار سارة من وزير الصحة بشأن التكليف
الصين: نعارض التدخل الأجنبي في إيران.. وعراقجي: الوضع تحت السيطرة الكاملة
رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ..سجل الآن
بينهم سيدات ..سقوط عصابة تستغل الأطفال فى التسول بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من مقاعد التظلم إلى منصة القضاء.. طالبة بسوهاج تنتزع حقها وتعيد كتابة مصيرها التعليمي

الطالبة آلاء علاء
الطالبة آلاء علاء
سوهاج _ أنغام الجنايني

في واقعة تعكس قوة الإصرار، وتؤكد أن العدالة التعليمية ليست شعارًا بل حقًا مكفولًا، نجحت الطالبة آلاء علاء، بالصف الثالث الثانوي التجاري بمحافظة سوهاج، في تغيير مسار مستقبلها الدراسي، بعدما حصلت على حكم قضائي نهائي أعاد لها الدرجات التي حُرمت منها، لترتفع نتيجتها من 96% إلى 98.1%، وتفتح أمامها أبواب الالتحاق بالمعهد الفني الصحي.

القصة لم تبدأ مع الحكم، بل تعود لسنوات من التفوق الدراسي، حيث عُرفت آلاء منذ مراحل التعليم الأولى بكونها من الطالبات المتفوقات، وحققت 95% في الشهادة الإعدادية، غير أن ظروفًا خاصة حالت دون التحاقها بالثانوية العامة، لتسلك طريق التعليم الفني التجاري، دون أن تتراجع طموحاتها أو يتأثر مستوى اجتهادها.

ماذا حدث؟

ومع إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي التجاري، فوجئت الطالبة بمجموع لا يعكس أدائها الحقيقي داخل لجان الامتحانات، فتقدمت بتظلم رسمي، إلا أن النتيجة بعد التظلم لم تُنصفها بالشكل الكافي، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ خطوة غير معتادة، واللجوء إلى القضاء، ثقةً في عدالة القانون وأحقيتها في كل درجة بذلت جهدًا من أجلها.

وبعد فحص القضية، أصدرت المحكمة حكمًا نهائيًا بإعادة تصحيح أوراق الإجابة، ليُكشف عن عدم احتساب بعض الدرجات المستحقة، ما أدى إلى تعديل المجموع الكلي للطالبة إلى 98.1%، وهو ما مكنها من تحقيق حلمها بالالتحاق بالمعهد الفني الصحي.

وتحمل هذه الواقعة رسالة واضحة لطلاب التعليم الفني بسوهاج وكافة المحافظات، مفادها أن الاجتهاد لا يضيع، وأن التمسك بالحق، مهما طال الطريق، قد يصنع فارقًا حاسمًا في مستقبل الطالب، ويؤكد أن العدالة التعليمية باقية ما بقي الإصرار.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج الطالبة التعليم الفني القضاء درجات تظلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

الارصاد

أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين

حالة الطقس الان ودرجات الحرارة المتوقعة

تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

ترشيحاتنا

منظومة الشكاوي

منظومة الشكاوى الحكومية تنجز 100٪ من الشكاوى والبلاغات في قطاع الصحة بالشرقية خلال 2025

محافظ أسيوط يتسلم تبرعًا بـ20 ألف سرنجة دقيقة لدعم منظومة التأمين الصحي ورفع كفاءة الخدمات الطبية

محافظ أسيوط يتسلم تبرعًا بـ20 ألف سرنجة دقيقة لدعم منظومة التأمين الصحي

وزير الثقافة ومحافظ المنيا

محافظ المنيا: إعلان «عروس الصعيد» عاصمة للثقافة المصرية الحدث الأبرز عام 2025

بالصور

إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بعد تصدرها التريند.. إطلالات لشيرين عبد الوهاب وضعتها في مأزق

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ليلى احمد زاهر تخطف الأنظار مع زوجها

ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها
ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها
ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها

حالة وفاة و26 مصابا.. ارتفاع أعداد ضحايا انقلاب أتوبيس عمال العاشر من رمضان

انقلاب اتوبيس
انقلاب اتوبيس
انقلاب اتوبيس

فيديو

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد