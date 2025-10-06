مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 أكتوبر في القاهرة والمحافظات

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6 أكتوبر 2025، في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
صلاة الفجر: 5:25 صباحًا.
صلاة الظهر: 12:43 ظهرًا.
صلاة العصر: 4:04 عصرًا.
صلاة المغرب: 6:34 مساءً.
صلاة العشاء: 7:52 مساءً.
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
صلاة الفجر: 5:30 صباحًا.
صلاة الظهر: 12:48 ظهرًا.
صلاة العصر: 4:09 عصرًا.
صلاة المغرب: 6:39 مساءً.
صلاة العشاء: 7:57 مساءً.
مواقيت الصلاة اليوم في الإسماعيلية
- موعد صلاة الفجر 5:21 صباحًا.
- موعد صلاة الظهر 12:39 ظهرًا.
- موعد صلاة العصر 4:00 عصرًا.
- موعد صلاة المغرب 6:30 مساءً.
- موعد صلاة العشاء 7:48 مساءً.
مواعيد الصلاة اليوم في السويس
- موعد صلاة الفجر 5:20 صباحًا.
- موعد صلاة الظهر 12:38 ظهرًا.
- موعد صلاة العصر 3:59 عصرًا.
- موعد صلاة المغرب 6:29 مساءً.
- موعد صلاة العشاء 7:46 مساءً.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:14
وقت صلاة الظهر 12:31
موعد صلاة العصر 3:52 م
وقت صلاة المغرب 6:23 م
وقت صلاة العشاء 7:39 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 12:36 ص
موعد صلاة العصر 59: 3
موعد صلاة المغرب 6:30 م
موعد صلاة العشاء 7:43