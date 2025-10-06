قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نشتري ولا نبيع.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم الإثنين
اعترافات تفصيلية.. القصة الكاملة لسارق صندوق زكاة مسجد من أجل شراء المخدرات
أسعار الذهب اليوم الإثنين.. هل الوقت مناسب للشراء؟
أسعار الطماطم تنخفض بعد 9 أيام.. الشعبة تعلن مفاجأة.. فيديو
بقوة 5.9 ريختر.. زلزال يضرب جنوب كازاخستان
بسبب المشاكل المادية.. الزمالك يعتذر عن المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية لـ كرة اليد بالمغرب
بعد سقوط أخطر عصابة لتصنيع مخدر الآيس.. هذه عقوبتهم طبقا للقانون
69 مليون مواطن تحت مظلة التأمين الصحي.. مصر تواصل بناء مستقبل طبي شامل
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 6-10-2025
مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس يطلق فعالية "يوم الصناعة"
الصين تكشف عن طائراتها الشبحية الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 أكتوبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين
رشا عوني

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6 أكتوبر 2025، في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

صلاة الفجر: 5:25 صباحًا.

صلاة الظهر: 12:43 ظهرًا.

صلاة العصر: 4:04 عصرًا.

صلاة المغرب: 6:34 مساءً.

صلاة العشاء: 7:52 مساءً.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر: 5:30 صباحًا.

صلاة الظهر: 12:48 ظهرًا.

صلاة العصر: 4:09 عصرًا.

صلاة المغرب: 6:39 مساءً.

صلاة العشاء: 7:57 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم السبت 12 يوليو 2025 في القاهرة وجميع المحافظات - الأسبوع
مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم في الإسماعيلية

- موعد صلاة الفجر 5:21 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:39 ظهرًا.

- موعد صلاة العصر 4:00 عصرًا.

- موعد صلاة المغرب 6:30 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:48 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم في السويس

- موعد صلاة الفجر 5:20 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:38 ظهرًا.

- موعد صلاة العصر 3:59 عصرًا.

- موعد صلاة المغرب 6:29 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:46 مساءً.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ


وقت صلاة الفجر 5:14
وقت صلاة الظهر 12:31
موعد صلاة  العصر 3:52 م
وقت صلاة المغرب 6:23 م
وقت صلاة العشاء 7:39 م.  

مواقيت الصلاة فى أسوان


وقت صلاة الفجر 5:20  ص
موعد صلاة الظهر 12:36 ص
موعد صلاة العصر 59: 3
موعد صلاة المغرب 6:30 م
موعد صلاة العشاء 7:43

مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة مواقيت الصلاة اليوم في الجيزة موعد صلاة الفجر موعد صلاة المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

اسعار السجائر

مفاجأة.. قائمة أسعار السجائر اليوم في مصر للمستهلك

رون ديرمر

رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا

الواقعة

حارس عقار يتعدى على كلب ضال.. تحرك فوري من الأمن

وزير العمل

وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%

مشغولات ذهبية

سعر الذهب في مصر الآن

ويتكوف وكوشنر

مصادر مطلعة: ديرمر وويتكوف وكوشنر لن يصلوا القاهرة قبل الأربعاء

منتخب الشباب

خروج منتخب مصر للشباب من كأس العالم تحت 20 عامًا

ترشيحاتنا

آلام المفاصل

دراسة بريطانية: ساعتان من التمارين أسبوعيا تقللان من آلام المفاصل

10 طقوس يابانية يومية تعزز طول العمر والشباب

الاستحمام في الغابة أغربها.. 10 طقوس يابانية يومية تعزز طول العمر والشباب

بيتزا الكيك الصحية

طريقة عمل بيتزا الكيك الصحية.. بمذاق لايقاوم

بالصور

بالأسود..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

قصير وملفت..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها الإخيرة
قصير وملفت..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها الإخيرة
قصير وملفت..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها الإخيرة

حلويات في 10 دقائق.. طريقة عمل البان كيك

طريقة عمل بان كيك في البيت
طريقة عمل بان كيك في البيت
طريقة عمل بان كيك في البيت

امال ماهر تتألق فى حفلها بقصر عابدين

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

فيديو

الأرز البايت

الأرز البايت سـ.ـم قــاتـ.ــل في مطبخك.. احذر التسـ.ــمــم البكتيري الصامت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد