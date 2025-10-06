رسميا.. أسعار الذهب في مصر يوم الإثنين 6-10-2025

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، وفقًا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.



أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم الإثنين:

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الإثنين 6-10-2025 :

سعر البيع: 5949 جنيهًا

سعر الشراء: 5926 جنيهًا



وصل سعر الذهب عيار 22 لنحو:

سعر البيع:5453 جنيهًا

سعر الشراء:5432 جنيهاً



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الإثنين 6-10-2025:

سعر البيع:5205 جنيهًا

سعر الشراء: 5185 جنيهًا



سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 6-10-2025:

سعر البيع: 4461 جنيهًا

سعر الشراء: 4444 جنيهًا



بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين 6-10-2025:

سعر البيع:3470 جنيهًا

سعر الشراء: 3457 جنيهًا



وصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين 6-10-2025:

سعر البيع:2974 جنيهًا

سعر الشراء: 2963 جنيهًا



سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الإثنين نحو:

سعر البيع: 41640 جنيهًا

سعر الشراء: 41480 جنيهًا

وبلغت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين لـ الأوقية الواحدة:

سعر البيع:185021جنيهًا

سعر الشراء نحو 184310 جنيهًا



أسعار الذهب في البورصة العالمية

سجلت سعر الأوقية 3885.46دولار وفقا لسعر إغلاق البورصة العالمية يوم الجمعة الماضية.



عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.