اقتصاد

رسميا.. أسعار الذهب في مصر يوم الإثنين 6-10-2025

علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، وفقًا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.
 

أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم الإثنين:

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الإثنين 6-10-2025 :

سعر البيع: 5949 جنيهًا 

سعر الشراء: 5926 جنيهًا 
 

سعر جرام الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 22 لنحو:

سعر البيع:5453 جنيهًا 

سعر الشراء:5432 جنيهاً 


وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  اليوم الإثنين 6-10-2025:

سعر البيع:5205 جنيهًا 

سعر الشراء: 5185 جنيهًا 
 

 سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 6-10-2025:

سعر البيع: 4461 جنيهًا 

سعر الشراء: 4444 جنيهًا
 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين 6-10-2025:

سعر البيع:3470 جنيهًا 

سعر الشراء: 3457 جنيهًا 


وصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين 6-10-2025:

سعر البيع:2974 جنيهًا 

سعر الشراء: 2963 جنيهًا  
 

سعر جرام الذهب عيار 12

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 6-10-2025 

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الإثنين نحو:

سعر البيع: 41640 جنيهًا 

سعر الشراء: 41480  جنيهًا 

وبلغت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين لـ الأوقية الواحدة:

سعر البيع:185021جنيهًا

سعر الشراء نحو 184310 جنيهًا

 
أسعار الذهب في البورصة العالمية

سجلت سعر الأوقية 3885.46دولار وفقا لسعر إغلاق البورصة العالمية يوم الجمعة الماضية.
 

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب. 

قصير وملفت..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها الإخيرة
طريقة عمل بان كيك في البيت
امال ماهر
