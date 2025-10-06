قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نشتري ولا نبيع.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم الإثنين
اعترافات تفصيلية.. القصة الكاملة لسارق صندوق زكاة مسجد من أجل شراء المخدرات
أسعار الذهب اليوم الإثنين.. هل الوقت مناسب للشراء؟
أسعار الطماطم تنخفض بعد 9 أيام.. الشعبة تعلن مفاجأة.. فيديو
بقوة 5.9 ريختر.. زلزال يضرب جنوب كازاخستان
بسبب المشاكل المادية.. الزمالك يعتذر عن المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية لـ كرة اليد بالمغرب
بعد سقوط أخطر عصابة لتصنيع مخدر الآيس.. هذه عقوبتهم طبقا للقانون
69 مليون مواطن تحت مظلة التأمين الصحي.. مصر تواصل بناء مستقبل طبي شامل
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 6-10-2025
مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس يطلق فعالية "يوم الصناعة"
الصين تكشف عن طائراتها الشبحية الجديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

تنبيه لصحة الكبد.. ثلاثة أعراض في اليد لا يجب تجاهلها

الكبد
الكبد
هاجر هانئ

بعض التغيرات في اليدين تمثل علامات تحذير مبكرة لفشل الكبد. ووفقًا للخبراء، هناك ثلاثة أعراض رئيسية لليدين - تجمّع الأظافر، واحمرار راحة اليد، وأظافر تيري - يجب عدم تجاهلها أبدًا، مما يساعدك على اكتشاف مشاكل الكبد المحتملة مبكرًا وطلب الرعاية الطبية في الوقت المناسب.

قد تظهر على يديك بعض العلامات التحذيرية الأقل شيوعًا لمرض الكبد الدهني، وهو حالة قد تُهدد الحياة، يحثّك الأطباء على توخي الحذر من هذه الأعراض لأنها قد تُشير إلى وجود مرض في الكبد، وهو عضو أساسي يؤدي أكثر من 500 وظيفة حيوية، بما في ذلك تحويل الطعام إلى طاقة وإزالة السموم من مجرى الدم. ولذلك، فإن أي مشاكل في الكبد قد تُشكّل خطرًا.

ثلاثة أعراض في اليد تشير لأمراض الكبد

وفقا للخبراء، هناك ثلاث علامات بارزة لأمراض الكبد على يديك لا يجب عليك تجاهلها، وهي:

تقليم الأظافر

ويقول الخبراء إن تشقق الأظافر يعد علامة بارزة على مرض الكبد المزمن المتقدم، مثل تليف الكبد، لكنه ليس خاصًا بمشاكل الكبد ويحدث بشكل أكثر شيوعًا بسبب مشاكل الرئة أو القلب.

يُظهر تضخّم الأظافر تضخمًا منتفخًا في أطراف الأصابع، مع انحناء للأسفل للأظافر، وفقدان الزاوية الطبيعية بين الظفر وسريره، إذا لاحظت تضخّم الأظافر، يجب عليك مراجعة الطبيب فورًا لتحديد السبب الكامن وتلقي الرعاية الطبية المناسبة.

النخيل الأحمر

احمرار راحة اليد، ، هو علامة على أمراض الكبد، وخاصةً الحالات المتقدمة مثل تليف الكبد. ينتج هذا العرض عن تغيرات في الهرمونات، وتحديدًا ارتفاع مستويات هرمون الإستروجين، بسبب ضعف قدرة الكبد على استقلابه.

يقول الأطباء إن زيادة هرمون الإستروجين قد تؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية، مما يسبب احمرارًا وسخونة في راحة اليد، وغالبًا ما يظهر ذلك تحت الإبهام والخنصر، إذا كنت تعاني من احمرار غير مبرر في راحة اليد، فتأكد من استشارة مقدم الرعاية الصحية لتحديد السبب الكامن وتلقي العلاج المناسب.

هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها معرفة ما إذا كان الاحمرار في راحة يدك هو احمرار راحة اليد، وتشمل:

إنه متماثل، مما يعني أن الاحمرار يظهر على كلتا راحتي اليدين.

الاحمرار قابل للتبييض، أي أنه إذا ضغطت عليه فإنه يختفي.

تشعر أن راحة يدك دافئة قليلاً.

إنه غير مؤلم وغير مثير للحكة.

إذا كان فراش ظفرك أبيض اللون في الغالب مع شريط وردي ضيق عند طرفه، فقد يكون ذلك علامة على وجود مرض كبدي كامن، وخاصة تليف الكبد. ومع ذلك، يقول الأطباء إنه قد يشير أيضًا إلى مشاكل خطيرة أخرى مثل قصور القلب، أو أمراض الكلى، أو داء السكري، وأحيانًا مجرد شيخوخة طبيعية.

إذا لاحظت هذا التغيير في الأظافر، فمن المهم مراجعة الطبيب لتحديد السبب وتلقي العلاج المناسب للمشكلة الصحية الأساسية.

علامات أخرى لأمراض الكبد

تشمل بعض العلامات الأخرى لأمراض الكبد ما يلي:

اليرقان، الذي يتميز باصفرار الجلد والعينين

ألم في البطن وتورم في الجانب الأيمن العلوي

تورم في الساقين والكاحلين

غثيان وفقدان الشهية

براز بلون الطين

التعب والضعف المستمر.

قد تشمل الأعراض الأخرى سهولة ظهور الكدمات أو النزيف، وحكة الجلد، وفقدان الوزن غير المبرر، قد لا تظهر أي أعراض لدى بعض الأشخاص، خاصةً في المراحل المبكرة من مرض الكبد الدهني.

المصدر: timesnownews.

الكبد اليد الأظافر الكبد الدهني أمراض الكلى

آلام المفاصل

دراسة بريطانية: ساعتان من التمارين أسبوعيا تقللان من آلام المفاصل

10 طقوس يابانية يومية تعزز طول العمر والشباب

الاستحمام في الغابة أغربها.. 10 طقوس يابانية يومية تعزز طول العمر والشباب

بيتزا الكيك الصحية

طريقة عمل بيتزا الكيك الصحية.. بمذاق لايقاوم

بالصور

بالأسود..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

قصير وملفت..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها الإخيرة
قصير وملفت..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها الإخيرة
قصير وملفت..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها الإخيرة

حلويات في 10 دقائق.. طريقة عمل البان كيك

طريقة عمل بان كيك في البيت
طريقة عمل بان كيك في البيت
طريقة عمل بان كيك في البيت

امال ماهر تتألق فى حفلها بقصر عابدين

امال ماهر

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

الأرز البايت

الأرز البايت سـ.ـم قــاتـ.ــل في مطبخك.. احذر التسـ.ــمــم البكتيري الصامت

