تنبيه لصحة الكبد.. ثلاثة أعراض في اليد لا يجب تجاهلها

بعض التغيرات في اليدين تمثل علامات تحذير مبكرة لفشل الكبد. ووفقًا للخبراء، هناك ثلاثة أعراض رئيسية لليدين - تجمّع الأظافر، واحمرار راحة اليد، وأظافر تيري - يجب عدم تجاهلها أبدًا، مما يساعدك على اكتشاف مشاكل الكبد المحتملة مبكرًا وطلب الرعاية الطبية في الوقت المناسب.

قد تظهر على يديك بعض العلامات التحذيرية الأقل شيوعًا لمرض الكبد الدهني، وهو حالة قد تُهدد الحياة، يحثّك الأطباء على توخي الحذر من هذه الأعراض لأنها قد تُشير إلى وجود مرض في الكبد، وهو عضو أساسي يؤدي أكثر من 500 وظيفة حيوية، بما في ذلك تحويل الطعام إلى طاقة وإزالة السموم من مجرى الدم. ولذلك، فإن أي مشاكل في الكبد قد تُشكّل خطرًا.

ثلاثة أعراض في اليد تشير لأمراض الكبد

وفقا للخبراء، هناك ثلاث علامات بارزة لأمراض الكبد على يديك لا يجب عليك تجاهلها، وهي:

تقليم الأظافر

ويقول الخبراء إن تشقق الأظافر يعد علامة بارزة على مرض الكبد المزمن المتقدم، مثل تليف الكبد، لكنه ليس خاصًا بمشاكل الكبد ويحدث بشكل أكثر شيوعًا بسبب مشاكل الرئة أو القلب.

يُظهر تضخّم الأظافر تضخمًا منتفخًا في أطراف الأصابع، مع انحناء للأسفل للأظافر، وفقدان الزاوية الطبيعية بين الظفر وسريره، إذا لاحظت تضخّم الأظافر، يجب عليك مراجعة الطبيب فورًا لتحديد السبب الكامن وتلقي الرعاية الطبية المناسبة.

النخيل الأحمر

احمرار راحة اليد، ، هو علامة على أمراض الكبد، وخاصةً الحالات المتقدمة مثل تليف الكبد. ينتج هذا العرض عن تغيرات في الهرمونات، وتحديدًا ارتفاع مستويات هرمون الإستروجين، بسبب ضعف قدرة الكبد على استقلابه.

يقول الأطباء إن زيادة هرمون الإستروجين قد تؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية، مما يسبب احمرارًا وسخونة في راحة اليد، وغالبًا ما يظهر ذلك تحت الإبهام والخنصر، إذا كنت تعاني من احمرار غير مبرر في راحة اليد، فتأكد من استشارة مقدم الرعاية الصحية لتحديد السبب الكامن وتلقي العلاج المناسب.

هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها معرفة ما إذا كان الاحمرار في راحة يدك هو احمرار راحة اليد، وتشمل:

إنه متماثل، مما يعني أن الاحمرار يظهر على كلتا راحتي اليدين.

الاحمرار قابل للتبييض، أي أنه إذا ضغطت عليه فإنه يختفي.

تشعر أن راحة يدك دافئة قليلاً.

إنه غير مؤلم وغير مثير للحكة.

إذا كان فراش ظفرك أبيض اللون في الغالب مع شريط وردي ضيق عند طرفه، فقد يكون ذلك علامة على وجود مرض كبدي كامن، وخاصة تليف الكبد. ومع ذلك، يقول الأطباء إنه قد يشير أيضًا إلى مشاكل خطيرة أخرى مثل قصور القلب، أو أمراض الكلى، أو داء السكري، وأحيانًا مجرد شيخوخة طبيعية.

إذا لاحظت هذا التغيير في الأظافر، فمن المهم مراجعة الطبيب لتحديد السبب وتلقي العلاج المناسب للمشكلة الصحية الأساسية.

علامات أخرى لأمراض الكبد

تشمل بعض العلامات الأخرى لأمراض الكبد ما يلي:

اليرقان، الذي يتميز باصفرار الجلد والعينين

ألم في البطن وتورم في الجانب الأيمن العلوي

تورم في الساقين والكاحلين

غثيان وفقدان الشهية

براز بلون الطين

التعب والضعف المستمر.

قد تشمل الأعراض الأخرى سهولة ظهور الكدمات أو النزيف، وحكة الجلد، وفقدان الوزن غير المبرر، قد لا تظهر أي أعراض لدى بعض الأشخاص، خاصةً في المراحل المبكرة من مرض الكبد الدهني.

المصدر: timesnownews.