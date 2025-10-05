أفضل التمارين الصباحية لخفض مستويات ضغط الدم.. تعرف عليها

يمكن أن يساعد بدء يومك بتمارين مستهدفة في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي، من المشي السريع والجري والرقص إلىركوب الدراجات والتمارين الرياضية - تعمل هذه الروتينات الصباحية على تحسين الدورة الدموية وتقليل التوتر ودعم صحةالقلب، يمكن أن يحدث دمج 30 دقيقة فقط يوميا فرقا كبيرا بمرور الوقت.

يقول الأطباء إن أولئك الذين يعانون من ارتفاع مستويات ضغط الدم يحتاجون إلى توخي الحذر الشديد بشأن صحتهم، يمكن أن يكون كونك قاتلا صامتا أو ارتفاع ضغط الدم قاتلا إذا لم يتم التحكم فيه والاحتفاظ به تحت المستويات التي من المفترض أن تكون عليها. وهكذا، بصرف النظر عن تناول أدويتك في الوقت المحدد، هناك العديد من التغييرات في نمط الحياة التي تحتاج إلى إجراؤها، والتي تشمل التمارين الرياضية المنتظمة.

يقول الخبراء إن التمارين الرياضية طريقة ممتازة للمساعدة في خفض ضغط الدم عن طريق جعل قلبك أقوى والحفاظ على وزن صحي.

كيف تساعدك التمارين الرياضية في الحفاظ على ضغط الدم طبيعيا؟

تساعد التدريبات، بشكل عام، في إدارة ضغط الدم وإدارة وزنك - وبالتالي الحفاظ على صحة قلبك وتقليل التوتر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في نمط حياتك، إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي، في خفض ضغط الدم ومنع الحالات الطبية الأكثر خطورة.

يقول الأطباء إن التمارين تساعدك على التركيز على التنفس والتحكم في التنفس، مما سيساعد في القضاء على ارتفاع كبير في ضغط الدم، أي شيء يجب الانتباه إليه هو دمج الإحماء والتهدئة لمدة 5 إلى 10 دقائق.

يوصى بالحصول على حوالي 150 دقيقة من التمارين المعتدلة الكثافة كل أسبوع، ولكن يمكن تقسيم 150 دقيقة إلى أجزاء أكثر قابلية للإدارة على مدار الأسبوع. أيضا، عليك أن تكون ثابتا، حيث قد يستغرق الأمر من شهر إلى ثلاثة أشهر قبل أن تلاحظ أي اختلاف في ضغط الدم.





أفضل التمارين لخفض ضغط الدم

تتضمن أفضل التمارين لقلبك القيام بمزيج من تدريب القلب والقوة، والتي تشمل:

دروس التمارين الرياضية

دروس التمارين الرياضية مثل الزومبا والبيلاتس هي لياقة بدنية وظيفية ويمكن أن تساعدك على التمدد والقيام بتمارين القلب.

المشي السريع

إنها واحدة من أفضل الطرق لرفع معدل ضربات القلب والتنفس عن طريق المشي بسرعة.

ركوب الدراجات

وفقا للخبراء، إذا كنت تركب دراجتك بسرعة عالية يوميا لأكثر من 30 دقيقة، يمكنك الحصول على تمرين رائع مجدول في روتينك.

رقص

دروس الرقص مثل الزومبا هي أفضل طريقة لرفع صحة قلبك لأنها تتضمن حركة الجسم بالكامل.

البستنة

يتضمن القيام بالوظائف في الحديقة أو الفناء الخاص بك جز العشب وأشعل النار في الأوراق. يمكنك القيام بذلك لمدة 30 إلى 45 دقيقة على الأقل يوميا للحصول على أفضل النتائج.

المشي لمسافات طويلة

إذا كنت جديدا على المشي لمسافات طويلة، فقم بذلك ببطء على مسارات المبتدئين، ولكن اعمل في طريقك إلى المناطق الأكثر صعوبة.

يركض

ابدأ الجري يوميا بوتيرة بطيئة وزد من سرعتك تدريجيا، يمكنك أيضا التبديل بين الركض والجري، إلى جانب المشي. ابدأ بمسافات أقصر وبعد ذلك استهدف مسافات أطول.

سباحة

تعد السباحة من بين أفضل التمارين لقلبك لأنها تسرع معدل ضربات القلب، وتتحكم في التنفس، وهي أمراض القلب الرائعة، والتي تعزز أيضا عملية الأيض.

المصدر:timesnownews