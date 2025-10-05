مشكلة لا تستهين بها.. أعراض زيادة الأملاح بالجسم وطرق طبيعية للعلاج

الأملاح في الجسم أو ما يُعرف بزيادة نسبة الصوديوم أو حمض اليوريك من المشكلات الشائعة التي قد تُسبب آلاماً ومضاعفات إذا لم تُعالج مبكراً. إليك التفاصيل كاملة:



أولاً: ما هي الأملاح الزائدة؟



الأملاح هي معادن ضرورية مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، لكن زيادتها في الدم أو البول تؤدي إلى تراكمها في المفاصل أو الكلى، مما يسبب أعراضاً مزعجة مثل الألم والتورم.



أعراض زيادة الأملاح في الجسم



قد تختلف الأعراض حسب نوع الأملاح، لكن أبرزها:

آلام المفاصل خاصة في الركبتين والكاحلين وأصابع القدم.

تورم القدمين أو اليدين.

كثرة التبول أو الشعور بالحرقان أثناءه.

تكون حصوات الكلى.

العطش الشديد وجفاف الفم.

تشنجات عضلية وضعف عام.

انتفاخ الوجه أو حول العينين صباحاً.



علاج الأملاح في الجسم





1. العلاج المنزلي والتغذية:

شرب الماء بكثرة (من 2.5 إلى 3 لترات يومياً) لتقليل تركيز الأملاح.

تقليل تناول الملح والأطعمة المالحة (مثل المخللات، الشيبسي، النقانق، الأسماك المملحة).



تجنّب الأطعمة الغنية بالصوديوم والمعلّبات والوجبات الجاهزة.

الإكثار من الخضروات والفواكه الغنية بالماء مثل الخيار، البطيخ، والكوسة



الحد من البروتين الحيواني وخاصة اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية، في حالات ارتجاع حمض اليوريك.



شرب عصير الليمون والبقدونس لأنهما يساعدان على إذابة الأملاح

2. العلاج الدوائي (بإشراف الطبيب):

مدرات البول الخفيفة مثل "لازيكس" أو "دايوفان" لتقليل احتباس السوائل.



أدوية خافضة لحمض اليوريك مثل "ألوبورينول" أو "فبيوستات" في حالات النقرس.



مسكنات عند وجود ألم في المفاصل.