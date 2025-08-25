قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

انتهاء المرحلة الثانية من مشروع النهر الأخضر بحدائق أكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
آية الجارحي

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع النهر الأخضر، وذلك بتوجيهات من المهندس محمد عبدالله، رئيس الجهاز، بضرورة الإسراع في تجميل واستغلال المناطق غير المستغلة بالمدينة، وبمتابعة من نواب رئيس الجهاز وإدارة الزراعة.

 وقال المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس الجهاز، إن المرحلة الثانية شملت تنفيذ أعمال الزراعة والتشجير على مساحة تجاوزت 300 ألف متر مسطح من المزروعات ومغطيات التربة، وبطول يقارب 7 كيلومترات، وبلغ عرض النهر الأخضر متوسط 50 مترًا، ليكتمل مشهد التحول الكبير الذي شهدته المنطقة خلال عام تقريبًا، استكمالًا للمرحلة الأولى التي سبق تنفيذها.

وأضاف «حلمي»، تحولت المنطقة الصحراوية الموازية لخط أنابيب بترول سوميد – أمام مقر شركة البترول وحتى التقاطع مع طريق الفيوم – إلى واحد من أهم وأكبر المحاور الخضراء على مستوى المدن الجديدة.

 وتابع: تمت التنسيقات مع شركة قارون للبترول لضمان الالتزام بالاشتراطات الخاصة بحرم خطوط البترول، واختيار أنسب أنواع المغطيات الزراعية وشبكات الري بالتنقيط بما يتوافق مع هذه الاشتراطات.

 وأكد نائب رئيس الجهاز على أنه باكتمال المرحلتين الأولى والثانية، بلغت المساحة الإجمالية المزروعة بالمشروع نحو نصف مليون متر مربع، ممتدة على جانب طريق "النايل سات" ومنطقة R4، والذي يعد أحد أهم محاور الحركة الرئيسية بالمدينة، لتكتمل بذلك لوحة حضارية جديدة تعكس الاهتمام بتعزيز المشهد البيئي والجمالي للمدينة.

 جاء المشروع تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ونواب التنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعليماتهم إلى رؤساء أجهزة المدن الجديدة بضرورة الاهتمام بالمسطحات الخضراء وتعزيز المشهد البيئي والحفاظ على الرؤية البصرية بالمدن الجديدة. 

والمجتمعات العمرانية الجديدة وزير الإسكان حدائق اكتوبر

طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية
شعار سوبارو
بقع الشيخوخة .. اسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟
مقتل الكوميدي ريجي كارول إثر إصابته بأعيرة نارية
