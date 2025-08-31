من الإيطالي إلى الداون تاون.. مشروعات كبرى تعيد رسم خريطة حدائق أكتوبر

وضع جهاز مدينة حدائق أكتوبر خطة شاملة لتطوير منظومة شبكة الطرق والمشروعات الكبرى.

وكشف الجهاز عن خطته الشاملة لتطوير منظومة شبكة الطرق والمشروعات الكبرى الجاري تنفيذها والمشروعات الجاري طرحها ليؤكد للجميع ولساكني المدينة أنه ليس بمعزل عن مشاكلهم ومطالبهم، وأن خطط مشروعات المدينة تحقق تطلعات الجميع.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بإعداد خطط استراتيجية للأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، ومتابعتها وسرعة العمل عليها لتحقيق الرؤية الشاملة للقيادة السياسية نحو تحسين البيئة المعيشية لسكان المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.

تطوير البنية التحتية لطرق حدائق أكتوبر

وقال المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر: “هذه استراتيجيتنا وخططنا لتطوير البنية التحتية لطرق المدينة، نعرضها على الجميع لمعرفة حجم الأعمال التي تتم والمخطط لتنفيذها، منها ما تم ومنها ما يجري الإعدادات النهائية للبدء فيها”.

وأكد “عبد الله” أنه لا يتهاون في تحقيق التنمية المنشودة، وحق مواطن حدائق أكتوبر في العيش والإقامة في مدينة مريحة تلبي تطلعاته وتحسين الوضع الحالي للبنية التحتية.

وأضاف رئيس الجهاز أن خطة الأعمال تشمل المشروعات التالية:

طريق الحي الإيطالي

جارٍ البدء بتطوير ورفع كفاءة طريق الحي الإيطالي، r4 يتم إزالة الأسفلت القديم وعمل طبقات أسفلت جديدة وأرصفة وبردورات تناسب أهمية الطريق وما عليه من كمبوندات وخدمات.

طريق r3 (طريق كليوباترا)

تم طرح رفع كفاءة طريق r3 (طريق كليوباترا) الموازي لحرم خط سوميد مع طريق الفيوم وحتى طريق زويل.

وتتضمن الأعمال في الطريق إزالة حارة الأسفلت المتهالكة والجزيرة الوسطى، ورفع كفاءة الأرصفة، وإعادة سفلتة الحارة المتهالكة (ناحية الإسكان وابني بيتك)، مع عمل الترميمات اللازمة بالحارة الموازية للقطار السريع.

طريق سوق الجملة

تم طرح أعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق سوق الجملة ويشمل إضافة حارة بطيء أمام سوق الجملة وسكن مصر الإنتاج الإعلامي، بالإضافة إلى عمل تعديل تصميم الحارات السريعة وتوسعتها ط.





طريق سكن مصر الداون تاون (حورس)

جارٍ البدء بتطوير وتوسعة طريق مدخل طريق سكن مصر الداون تاون (حورس).

طريق النايل سات

تم البدء بأعمال إعادة تصميم وتوسعة طريق النايل سات بداية من طريق زويل وحتى طريق الواحات، وتم عمل الرفع المساحي وجارٍ عمل التنسيقات ودراسة تعارضات التوسعة لبدء أعمال التصميم المتوقع نهوها خلال 3 أشهر تقريبًا.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم الاجتماع مع المهندس مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات، والمختصين بإدارة الطرق، ورئيس مجلس إدارة شركة الأقمار الصناعية وتم الاتفاق على التنسيق المبدئي وعدم ممانعتهم لنقل الحواجز الخرسانية الموضوعة لتأمين النايل سات، وذلك ضمن خطة تطوير الطريق.

وذكر معاون رئيس الجهاز للطرق أن خطة التطوير تشمل أيضا:

منطقة مدخل طريق الفيوم

تطوير منطقة مدخل طريق الفيوم، أعمال البردورات والأرصفة وترميم واستكمال لمنطقة 220 فدان (أرض المخابرات) والطرق المحيطة بالمنطقة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري.

تنفيذ مدخل من طريق الفيوم لخدمة مراكز الخدمات ومنطقة مسلسلات أراضي القرعات وأرض الجمعيات.

الطريق الدائري لمنطقة زهرة أكتوبر

تطوير الطريق الدائري لمنطقة زهرة أكتوبر (ابني بيتك 7)، والذي يخدم العديد من مشروعات الإسكان الاجتماعي مثل “557 عمارة – 262 عمارة – 41 عمارة” وقطع الأراضي السكنية المحيطة بالمشروع كمسلسل 6،5،4.

مداخل جديدة لخدمة منطقة الداون تاون

تنفيذ مداخل جديدة لخدمة منطقة الداون تاون ومنطقة سكن مصر الداون تاون و41 عمارة والإسكان المتوسط الجاري الانتهاء من تنفيذه.

ربط طريقي الحي الإيطالي وكليوباترا

جارٍ الدراسة وأخذ الموافقات اللازمة لأعمال الربط بين طريقي الحي الإيطالي وكليوباترا، وذلك بعد أعمال غلق الوصلات العرضية التي تمت بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري لتنفيذ مشروع القطار السريع ورفض شركة سوميد تنفيذ وصلات جديدة بديلة، وجارٍ الدراسة حالياً للربط عن طريق عمل منشأ صناعي (كوبري) للربط بين شقي المدينة، بالإضافة إلى التنسيق على إعادة تشغيل أحد الوصلات التي تم غلقها مرور اً أسفل القطار السريع.

ربط بين طريق زويل وطريق الواحات

جار إعداد رسومات طرح طريق للربط بين طريق زويل و طريق الواحات بجوار مدينة الفردوس.

الطبقة السطحية على طريق زويل

استكمال أعمال الطبقة السطحية على طريق زويل والتنسيق مع هيئة الطرق والكباري (المنفذة للأعمال بالمدخل) للإسراع في أعمال المنشأ الصناعي (الكوبري) المتقاطع مع طريق الواحات واستكمال أعمال الرصف للمدخل وتوسعته.

منظومة تطوير شبكات المرافق

استكمال العديد من المشروعات الجار العمل عليها وأعمال الصيانة الجارية بالمدينة والأعمال الجاري أخذ الموافقات عليها للتطوير وتخفيف العبء على المواطنين ضمن منظومة تطوير شبكات المرافق واقتراب الانتهاء منها لتطوير منظومة شبكة الطرق بالكامل، على أن تنتهي خطة التطوير لشبكة الطرق بالكامل نهاية 2026 بالتزامن مع إنهاء تطوير شبكة المرافق، وسيتم العرض على المواطنين لكل مشروع على حدة تباعاً بما يتم من إجراءات وأعمال.