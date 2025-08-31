تمهيدًا لتسليمها.. العمل على قدم وساق للانتهاء من ترفيق بالأراضي المضافة بمنطقة القادسية سابقًا

قام الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بجولة ميدانية بالحي ١٧ داخل منطقة القادسية سابقًا، برفقة النواب والمعاونين ومديري الإدارات التنفيذية، للوقوف على سير الأعمال بمختلف المجاورات.

وذلك في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بقيادة المهندس شريف الشربيني، على الإسراع في تنفيذ مشروعات المرافق بالأراضي المضافة بالمدن الجديدة لتسليمها للمواطنين في أسرع وقت، تتواصل المتابعة الميدانية بشكل دوري لرصد نسب التنفيذ وتذليل أي معوقات.

المجاورة ٢ بالحي ١٧

بالمجاورة ٢ بالحي ١٧، والتي تبلغ مساحات قطعها ٢٧٦ م²، تابع رئيس الجهاز الموقف التنفيذي ميدانيًا، ووجّه بتكثيف معدلات الأداء، مؤكدًا أنه سيتم للملاك قريبًا بعد الانتهاء من أعمال الترفيق.

المجاورة ٣ بالحي ١٧

أما في المجاورة ٣ بالحي ١٧، والتي تصل مساحات قطعها إلى ٥٠٠ م²، فقد شدد سيادته على الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة مسبقًا، مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ شبكات المرافق.

المجاورة ١٠ بالحي ١٧

وفي المجاورة ١٠ بالحي ١٧، بمساحات تبلغ حوالي ٢٠٩ م²، وجّه رئيس الجهاز القائمين على التنفيذ بسرعة الإنجاز، ليتسنى البدء في إجراءات تسليم الأراضي للمواطنين عقب اكتمال أعمال الترفيق.

واختتم الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر جولته بالتأكيد على أن جهاز المدينة يولي اهتمامًا بالغًا بالأراضي المضافة، حيث يتم حاليًا تنفيذ خطة عمل مكثفة للانتهاء من تصميم وطرح باقي مجاورات منطقة القادسية سابقًا، تمهيدًا للبدء في أعمال الترفيق بها، بما يضمن سرعة استكمال مشروعات التنمية وتوفير أراضٍ متكاملة المرافق وجاهزة للبناء، لتصبح منطقة القادسية واحدة من أبرز المناطق الواعدة بمدينة العبور الجديدة، ونموذجًا متكاملًا للتنمية العمرانية الحديثة.