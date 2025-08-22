قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد رؤية هلال ربيع الأول.. السبت أم الأحد؟
مصادر طبية فلسطينية: 30 شهيدا في غارات للاحتلال على غزة منذ فجر اليوم
تدريس البرمجة وتفعيل أنشطة رياضيات في المدارس المصرية اليابانية العام المقبل
تصفية 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالمنوفية
محافظ كفر الشيخ: الدولة تولي اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة
مجـ زرة جديدة في غزة.. الاحتلال يستهدف النازحين ويخلف عشرات الشهداء
تحذير من انستاباي لعملائه بهذا التوقيت
سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب حي الزيتون
استئصال ورم 40 كيلو من بطن مريضة.. معهد ناصر يجري العملية مجانا
رئيس الوزراء يشارك في جلسة تعزيز قدرة الدول الأفريقية على إدارة الديون بمؤتمر التيكاد
مدبولي لنظيره الياباني: نتطلع لتوسيع التعاون بين البلدين ليشمل الصناعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي ومنطقة صناعية يابانية
نيجيريا.. ترحيل 102 أجنبيًا أدينوا في قضايا نصب إلكتروني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان: إجراء القرعتين 17و18 لأصحاب توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة

القرعتين ١٧ و١٨ للمواطنين
القرعتين ١٧ و١٨ للمواطنين
آية الجارحي

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من فعاليات القرعتين العلنيتين  17 و 18 لتسكين المواطنين الذين سددوا مقدمات الأراضي وتم توفيق أوضاعهم حتى تاريخ 31 يوليو 2025، وذلك في نطاق مناطق القادسية و الأمل  و الكيلو 48 سابقًا بمدينة العبور الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربيني مواصلة  الجهود المكثفة لتقنين أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية العمرانية المستدامة، وإنشاء مجتمعات عمرانية مخططة ومتكاملة.

جهاز مدينة العبور الجديدة

أقيمت فعاليات القرعتين في مقر جهاز مدينة العبور الجديدة، بحضور الدكتور مهندس  أحمد إسماعيل جبر رئيس الجهاز،  والمحاسب  إيهاب حسن، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية،  وممثل مجلس الدولة، والمهندسة عزة رمضان رئيس الإدارة المركزية بقطاع الشئون العقارية و التجارية وعدد من المسؤولين العاملين بالقطاع العقاري.

وتضمنت القرعتان تخصيص أراضٍ سكنية بمساحات متنوعة (209م ،276م ،350م ،400م ،450م ،500م2) في خطوة تعكس التزام الهيئة بتحقيق العدالة والشفافية في توزيع الأراضي وتلبية احتياجات المواطنين من السكن الملائم.

وأوضح رئيس جهاز العبور الجديدة أن هذه الخطوة جاءت بعد عمل دؤوب لفحص وتدقيق بيانات المستحقين لضمان شمولية التوزيع وعدالته، مشيرًا إلى أن هذه القرعة تمثل جزءًا من جهود الدولة لتوفير فرص تملك الأراضي ضمن خطط التنمية الشاملة وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين.

وأضاف أن الجهاز يعمل بالتوازي على استكمال مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق لضمان جاهزية الأراضي للتسليم الفوري، مؤكدًا أن الجهاز لا يدخر جهدًا في سبيل الاستجابة لتطلعات المواطنين وتحقيق رضاهم.

كما شهدت القرعتان حضورًا لافتًا من المواطنين الذين تابعوا السحب العلني وسط أجواء من الفرحة والتفاؤل حيث تسلموا إخطارات التخصيص فور انتهاء الإجراءات.


وخلال فعاليات القرعيتن استمع رئيس الجهاز إلى استفسارات المواطنين وأكد التزام الجهاز باستمرار تقديم الدعم وتيسير الإجراءات مع العمل على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية في مختلف المناطق.
 

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان المجتمعات العمرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات.. إليك الطريقة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

احمد شيبة

خدوا دولارات وذهب .. تفاصيل مثيرة في سرقة شقة أحمد شيبة بالعجمي

الاهلي

يسعى لصدارة الدوري| الأهلي يحتاج للفوز بثلاثية لازاحة المصري.. وصراع على الجبهة اليمنى

اسعار الفراخ

البلدي يتصدر.. تطورات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو بكام؟

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

ترشيحاتنا

اصابة ميار الببلاوي

قصة إصابة ميار الببلاوي في خطوبة نجلها

هيفاء وهبي

دكتورة الغيرة.. أزمة هيفاء وهبي مع متابعيها

وفاة نور محفوظ

بعد صراع مع المرض.. تفاصيل وفاة المطرب نور محفوظ

بالصور

هيونداي وكيا تقتربان من تحقيق مفاجأة في السعودية

سيارات السعودية
سيارات السعودية
سيارات السعودية

فستان لافت .. رحمة أحمد تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

المحبوباتان.. أول سيارة مرسيدس بمحرك BMW

مرسيدس BMW
مرسيدس BMW
مرسيدس BMW

لماذا أهدى بوتين سيارة بقيمة 22 ألف دولار لرجل أمريكي؟

بوتين
بوتين
بوتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد