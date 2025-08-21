قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر المصري يدفع بالقافلة الـ21 إلى غزة غدا
منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه
البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري
قناة عربية تحصل على حقوق بث الدوري الألماني حصريًا في الشرق الأوسط
ابتزاز وتلاعب .. التمريض تكشف تفاصيل فضيحة مَدرسة الإسكندرية
30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على مودرن سبورت بهدف البرازيلي ألفينا
دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الزمالك ومودرن سبورت.. ما السبب؟
وزير النقل والصناعة: نعمل على وجود مصنع لإنتاج الزبيب على مستوى عالٍٍٍِ
غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث
في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة
برازيلي وأسمر.. ألفينا يفتتح التسجيل للزمالك في مرمى مودرن سبورت بالدوري
محافظات

وزير الإسكان يستقبل محافظ بورسعيد لبحث ملفات العمل والتعاون المشترك

محمد الغزاوى

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر وزارة الإسكان، اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، لبحث ملفات العمل والتعاون المشترك، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان والجهات التابعة لها ومحافظة بورسعيد.

استهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بالسيد اللواء محافظ بورسعيد بمقر وزارة الإسكان، مثمنًا التعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة في العديد من ملفات العمل المشتركة، مؤكدًا دعمه الكامل فيما يخص مشروعات المياه والصرف الصحي والإسكان لتلبية احتياجات أبناء المحافظة.

ومن جانبه، قدَّم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، الشكر للمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، على دعمه لمحافظة بورسعيد، من خلال كافة الجهات التابعة للوزارة، والتي تلبي كافة طلبات واحتياجات المحافظة على الفور دون أي تأخير وتسخير كافة الإمكانيات لخدمة أهل بورسعيد.

وتناول اللقاء، عددا من الموضوعات فيما يخص قطاع الصرف الصحي ومنها موقف تشغيل محطتى قرية الفتح للرفع والمعالجة ومحطة المعالجة الثلاثية ومحطة بحر البقر معالجة ثلاثية، وفي هذا الصدد وجه وزير الإسكان بالعمل على دراسة موقف المحطات التي تحتاج للتشغيل لتعظيم الاستفادة منها وإعداد عرض أسبوعي بشأن تلك المحطات حتى دخولها الخدمة.

كما تم استعراض موقف محطة صرف صحي الحظائر "معالجة ثلاثية" بطاقة 4000 متر مكعب/يوم ومحطة رفع أم القرى بطاقة 4000 متر مكعب/يوم، ومحطة رفع الحلزونية بطاقه 190 ألف متر مكعب/يوم، بجانب استعراض موقف شبكة الصرف الصحي في عدد من المناطق بالمحافظة، وكذا موقف توسعات محطة معالجة صرف صحي بورفؤاد، والاحتياجات المستقبلية في منطقة غرب بورسعيد من مشروعات الصرف الصحي، بجانب موقف منظومة شبكات المياه في عدد من المناطق.

وناقش اللقاء الموقف التنفيذي للخدمات بمدينة بورسعيد الجديدة من المواصلات والمدارس والمسجد والنادي ومكتب البريد ومبنى السوق التجارية والمركز الطبي، ومشروعات الإسكان بالمحافظة، حيث تم الاتفاق على التعاون الكامل والتنسيق بين وزارة الإسكان والمحافظة لتذليل العقبات وتوفير احتياجات أهالى المحافظة من الوحدات السكنية، والإعلان عن طرح جديد بالمحافظة في أقرب وقت ممكن.

بورسعيد الإسكان محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد وزارة الإسكان

